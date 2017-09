Nach einem eigentlich perfekten Auftakt verlor die Mannschaft des bei Bayern München als Ancelotti-Nachfolger gehandelten Julian Nagelsmann beim bulgarischen Oligarchen-Klub mit 1:2 (1:0).

Starke Vorarbeit von Uth

Dabei hatten die erstazgeschwächten Hoffenheimer den Gastgeber schon nach 90 Sekunden überrascht: Marc Uth spielte sich rechts durch, passte vor dem Tor perfekt quer auf den mitgelaufenen Pavel Kaderábek, der den Ball nur noch zum 1:0 über die Linie drücken musste. Kurz danach hatte die TSG aber auch Glück, dass Razgrad nach einem Handspiel von Steven Zuber keinen Elfmeter zugesprochen bekam.

Die Partie blieb äußerst unterhaltsam und ging munter hin und her. Nach einer Viertelstunde war Uth erneut frei durch, wieder wollte er den besser positierten Nebenmann suchen - doch diesmal klärte Ludogerts-Verteidiger Igor Plastun vor Zuber. Nach hinten blieb die TSG allerdings verwundbar und hatte nach 20 Minuten erneut eine Schrecksekunde zu überstehen, als zunächst Anoicet Abel und dann Natanael frei vor Oliver Baumann den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig trafen.

Baumann pariert gegen Natanael

Drei Minuten vor der Pause musste Baumann dann sein ganze Können aufbieten, um einen 16-Meter-Schuss von Natanael noch über die Latte zu lenken. In dieser Phase hatte Hoffenheim seine Offensivbemühungen auf ein Minimum heruntergefahren, doch Razgrad verpasste es, aus dieser Pasivität Kapital zu schlagen.

Die Strafe folgte aber unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nicht mal 50 Sekunden waren gespielt, als Havard Nordtveit einen Ball nur unzureichend an die Strafraumgrenze klärte - Ludogorets-Kapitän Svetoslav Dyakov nahm die Einladung mit einem Aufsetzer aus 18 Metern Entfernung zum 1:1 an.

Rettungstat von Jorge Brown

Danach plätscherte die Partie über einen längeren Zeitraum von einer Belanglosigkeit in die nächste, bis in der 67. Minute ein Weckruf erfolgte: Nach Uths Klasse-Flanke zog im Zentrum Lukas Rupp direkt ab, Razgrad-Keeper Jorge Brown lenkte den Ball aber mit einem überragenden Reflex noch über sein Tor.

Eine ähnliche Parade war Baumann in der 72. Minute dann nicht vergönnt. Der TSG-Torhüter flog zwar spektakulär, musste aber machtlos mitansehen, wie der grandiose Schlenzer von Jody Lukoki im rechten Winkel einschlug. Wie schon beim ersten Gegentor sah Nordtveit zuvor schlecht aus, weil er, statt Lukoki zu blocken, zwei Meter Sicherheitsabstand hielt.

Zu viele Fehlpässe

Von diesem Rückschlag erholte sich die junge Hoffenheimer Mannschaft mit einigen Europa-Debütanten in der Folgezeit nicht mehr, zu viele Fehlpässe verhinderten immer wieder das Herausspielen guter Tormöglichkeiten. Am Ende war Razgrad bei diversen Kontergelegenheiten dem 3:1 sogar näher als die Gäste dem Ausgleich.