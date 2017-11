Selke hat Hertha BSC mit einem Doppelpack wieder Hoffnungen auf das Weiterkommen in der Europa League gemacht. Der starke U21-Europameister führte die Berliner mit seinen zwei Toren zum hoch verdienten 2:0 (1:0)-Sieg über den ukrainischen Erstligisten Sorja Lugansk und feierte mit der Alten Dame den ersten Sieg im laufenden Wettbewerb.

"Wir haben den Plan vom Trainer sehr gut umgesetzt, haben Lugansk nicht ins Spiel kommen lassen. Darüber freue ich mich riesig" , sagte Doppeltorschütze Selke.

"Wir wollten unbedingt den Sieg, wir haben schon genug Punkte verschenkt" , sagte Hertha-Offensivspieler Alexander Esswein. "Es gab von der ersten Minute keinen Zweifel an dem Sieg."

K.o.-Runde ist noch erreichbar

Mit nun vier Punkten aus vier Spielen ist die K.o.-Runde für die Berliner weiter erreichbar. Am 23. November treten die Hauptstädter bei Athletic Bilbao an, zum Abschluss der Gruppenphase gastiert Östersunds FK am 7. Dezember im Olympiastadion.