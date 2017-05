Mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg in der galizischen Hafenstadt entschied Rashford eine Partie, die vom Spektakel-Faktor bei weitem nicht an das Halbfinale vom Vortag zwischen Ajax und Olympique Lyon (4:1) heranreichte. Dennoch gab es einige Torchancen auf beiden Seiten - obwohl United ohne seinen Kreuzband-geschädigten Superstar auskommen musste.

Ohne Ibrahimovic - und Rooney

Das Fehlen von Zlatan Ibrahimovic fiel besonders zwischen der 30. und 39. Minute auf: kaum vorstellbar, dass der schwedische Weltklassestürmer drei derartige Großchancen ebenfalls ungenutzt gelassen hätte. Auf Wayne Rooney verzichtete Trainer José Mourinho dazu freiwillig: Der Kapitän der englischen Nationalelf musste sich die kompletten 90 Minuten von der Ersatzbank aus ansehen.

Celta Vigo legte zunächst gut los und hätte durch einen Kopfball von Daniel Wass aus vier Metern in der elften Minute in Führung gehen müssen - Wass köpfte aber daneben. Nach nach einer teilweise pomadigen ersten halben Stunde schaltete ManU dann aber auf Vollgasmodus.

Álvarez mit Klasse-Paraden

Zuerst traf Jesse Lingard nach einer abgefälschten Flanke von Henrikh Mkhitaryan aus kürzester Distanz den Ball nicht richtig. Dann suchte der Ex-Dortmunder nach einem brillanten Zuspiel von Paul Pogba aus halbrechter Position selbst den Abschluss, scheiterte aber an Sergio Álvarez.

Der hervorragende Vigo-Keeper war auch sechs Minuten vor der Pause wieder zur Stelle, als Lingard nach einem Doppelpass mit Rashford abzog, seinen Schuss aus acht Metern aber zu schwach platzierte.

Vigo vergibt, Rashford trifft

Nach der Pause hatten dann die Spanier wiederum die erste Chance, doch Iago Aspas verfehlte mit seinem Kopfball das Tor. Sergio Romero, der United-Keeper speziell für die Europa League, war dann nach knapp einer Stunde auch mal gefragt, als Pione Sisto von der Strafraumgrenze abzog und der Ball noch gefährlich abgefälscht wurde - Romero lenkte ihn aber mit einer schönen Flugeinlage über die Latte.

Parallele zum ersten Durchgang: Nach schwachem Start kam dann plötzlich der Gast ins Spiel. Daley Blind täuschte bei einem Freistoß nach 67 Minuten mit einem Lauf über den Ball hinweg Torwart Álvarez derart, dass er auf den Mauer-Schatten spekulierte und einen Schritt in die falsche Richtung machte - das nutzte Rashford mit einem Klasse-Schuss ins Torwart-Eck.

Lingard verpasst Vorentscheidung

Lingard hätte dann eine Viertelstunde vor Schluss schon fast den Deckel auf das Halbfinale machen können, jagte seinen Volleyschuss aber knapp daneben. Von Celta Vigo kam in der Schlussphase nicht mehr viel - United brachte den Sieg letztlich souverän über die Runden und hat nun alle Chancen auf das Finale am 24. Mai in Stockholm.

Thema in: Sport am Morgen, Deutschlandfunk, Freitag, 05.05.17, 7.56 Uhr

Stand: 04.05.2017, 23:32