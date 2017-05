Manchester blieb dank des Tores von Marouane Fellaini (17.) auch im 18 Europacup-Heimspiel im Old Trafford in Folge ungeschlagen, der Ausgleichstreffer von Facundo Roncaglia (85.) kam zu spät. In der Anfangsphase hatten die Gastgeber leichte Probleme, nach dem Kopfballtreffer des belgischen Nationalspielers Fellaini bekam United das Spiel etwas besser unter Kontrolle.

Vigo lange ohne Durchschlagskraft

Celta war zwar bemüht, im Angriff mangelte es aber an der notwendigen Durchschlagskraft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verhinderte Vigo-Torhüter Sergio Alvarez gegen den Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan einen weiteren Gegentreffer (49.). Manchester überließ den Gästen in der Folge meist den Ball und stand tief.

Lücken für die Spanier ergaben sich aber nur selten, nach Roncaglias Ausgleich wurde es aber noch einmal spannend. In der hektischen Schlussphase sahen Torschütze Roncaglia und Manchesters Eric Bailly (88./beide Tätlichkeit) die Rote Karte - und in der sechsten Minute der Nachspielzeit hätte John Guidetti für Vigo beinahe noch den Siegtreffer erzielt.