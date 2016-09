Dank zweier Joker-Tore durften am Ende die Mainzer ihren ersten Sieg in der Europa League feiern. Die beiden erst kurz zuvor eingewechselten Jhon Cordoba (68. Minute) und Levin Öztunali (78.) sorgten mit ihren beiden Treffern in Aserbaidschan für ein 3:2 (1:0), nachdem der Fußball-Bundesligist zwischenzeitlich sogar mit 1:2 zurückgelegen hatte.

"Ich bin einfach nur happy. Die Mannschaft ist toll zurückgekommen, nachdem sie sich durch ein unglückliches Tor wieder selbst in Bedrängnis gebracht hat", sagte FSV-Präsident Harald Strutz. "Jetzt haben wir unseren ersten Sieg, das ist gut für die Moral."

Fünf Tage nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen veränderte Schmidt seine Mannschaft gleich auf vier Positionen. Alexander Hack, Christian Clemens, Muto und der in der Liga gesperrte José Rodriguez rotierten in die Startformation, in der unteren anderem der Kolumbianer Cordoba zunächst fehlte.

Bogenlampe an den Pfosten

Die Mainzer taten sich gegen den Tabellenführer der aserbaidschanischen Liga zunächst sehr schwer. Zwar hatten die Rheinhessen deutlich mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht in zwingende Torchancen umwandeln.

Die erste Großchance im ersten Durchgang hatten sogar die Gastgeber. Nach einer Flanke von Qurbanov traf der Brasilianer Ricardinho mit einer Kopfballbogenlampe nur den Pfosten des Mainzer Tores. Den Nachschuss hämmerte Zenjov neben das FSV-Gehäuse. Vier Minuten vor der Pause brachte dann Yoshinori Muto das Team von Trainer Martin Schmidt in Führung. Die Mainzer Führung war weder schmeichelhaft noch gänzlich unverdient.

Mainzer Tiefschlaf nach Wiederanpfiff

In der zweiten Halbzeit hatten Pablo de Blasis (46.) und Yunus Malli (50.) zunächst jeweils die Chance, mit einem zweiten Treffer für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber Gabala bestrafte die mangelnde Chancenauswertung eiskalt. Lössl kam gegen Filip Ozobic im Strafraum zu spät, Gurbanow verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Der Pfiff von Schiedsrichter Gediminas Mazeika (Litauen) war vertretbar.

Zenjov schockte die mitgereisten Fans fünf Minuten später dann zum zweiten Mal. Schmidt reagierte anschließend, wechselte Cordoba und Öztunali ein und stellte das System um (67.). Cordoba traf mit seinem ersten Ballkontakt, zehn Minuten später legte Öztunali nach.

Die 05er haben sich damit nach dem 1:1 gegen den AS St. Etienne zum Auftakt in der Gruppe C in eine gute Ausgangsposition gebracht. In drei Wochen kommt der belgische Topclub RSC Anderlecht zum Spitzenspiel nach Mainz.