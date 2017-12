Köln spielte im stimmgewaltigen Stadion Marakana von Beginn an mutig nach vorne und kam auch zu kleineren Chancen - etwa durch Frederik Sörensen (13.) oder Milos Jojic (15.). Doch den ersten Treffer markierten die Serben mit ihrer ersten Chance. Slavoljub Srnic verwertete eine flache Hereingabe aus fünf Metern (23.). Ein unglücklicher Rückstand für Köln. Denn auch im Anschluss kam von Belgrad weiterhin herzlich wenig.

Der FC versuchte nun, auf den Ausgleich zu drängen, war aber spielerisch oft einfach zu schwach. So vergaben erneut Jojic und Christian Clemens vor der Pause kläglich.

Belgrad ohne Ambitionen nach vorne

Nach dem Wiederanpfiff ging das Spiel genauso weiter: Köln griff an, brachte aber nur selten etwas Gefährliches zustande. Die Abschlüsse von Osako (55.) und Guirassey (64.) sorgten bei den Serben für keinen höheren Pulsschlag. Belgrad setzte zugleich auf eine starke Defensive, so dass FC-Torhüter Timo Horn einen kalten Abend in Belgrad erlebte.

Nach etwa 70 Minuten verflachte die Partie vollends. Eckbälle flogen unbehelligt durch Strafräume, Passkombinationen endeten in der Regel spätestens nach der dritten Station, Fouls und Verletzungsunterbrechungen kennzeichneten die letzten Minuten.

Spiel schleppt sich ins Ziel

Etwas Kreativität brachten immerhin die Belgrader Fans ins Spiel - kurz vor dem Ende sagen sie auf Deutsch "Auf Wiedersehen".

In der Gruppe H haben sich der FC Arsenal (13 Punkte) und Roter Stern (9) für die K.o.-Runde qualifiziert. Der 1. FC Köln (6) und Bate Borissow (5) haben ab sofort donnerstags frei.

Stand: 07.12.2017, 22:50