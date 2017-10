Enttäuscht: Kölns Leonardo Bittencourt

Der 1. FC Köln bleibt im elften Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg. Beim 0:1 (0:0) in der Europa League bei BATE Borissow zeigten die Kölner wie schon zuletzt eine couragierte Leistung, scheiterten jedoch erneut an ihrer schwachen Offensive. Für die Gastgeber aus Weißrussland erzielte Alexej Rios das Tor des Tages (55.). Damit sind die Chancen der Kölner auf ein Weiterkommen quasi komplett dahin. "Es ist bitter," analysierte FC-Coach Peter Stöger: "Die Jungs haben es versucht. Wir waren aber nicht klar genug in unseren Aktionen nach vorne."

FC spielbestimmend

Die Gäste begannen in Borissow defensiv sehr stabil, im Spiel nach vorne fehlte die letzte Durschlagskraft. Erst nach 20 Minuten sorgte Milos Jojic mit einem Distanzschuss in die Arme von BATE-Keeper Denis Scherbitski für die erste nennenswerte Offensivaktion. Bei den Gastgebern lief ebenfalls wenig zusammen. So plätscherte das Spiel trotz optischer Überlegenheit des FC in der ersten Halbzeit lange ohne große Torchancen vor sich hin.

Nach einer halben Stunde wachte die Partie kurzzeitig etwas auf. Zuerst hatten die Rheinländer innerhalb von drei Minuten gleich drei Einschussmöglichkeiten. Zuerst scheiterte Simon Zoller zweimal am gut parierenden Scherbitski (31.). Nur eine Minute später traf Jojic das Außennetz. Auf der Gegenseite setzte Igor Stasewitsch einen Distanzschuss über den Kölner Kasten (37.). Danach ging es ohne weitere Chancen in die Pause.

Borissow tifft mit der ersten Chance

Nach dem Seitenwechsel folgte dann früh der Schock für die Kölner: Nach einer Hereingabe kriegten die Gäste den Ball nicht geklärt und BATE´s Rios konnte frei vor FC-Torwart Timo Horn zur Führung einschieben (55.). Auch nach dem Gegentreffer änderte sich am Spiel nichts. Die Gäste betrieben unglaublich viel Aufwand - zwingend wurden sie jedoch nicht.

Ganz im Gegensatz dazu die Gastgeber, die bei ihren Kontersituationen gute Gelegenheiten zur Entscheidung verstreichen ließen. Die größte davon hatte Maxim Wolodko, der einen nach vorne abgewehrten Ball von Horn frei vor dem Tor rechts vorbeischob (75.). Kurz vor dem Ende vergab der eingewechselte Leonardo Bittencourt die größte Möglichkeit auf den Ausgleich (90.).