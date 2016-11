Mainz bricht in Anderlecht zusammen

In der Folgezeit versuchten die Mainzer noch einmal, Druck aufzubauen. Doch vor allem Malli (68. und 70.) und Cordoba (72.), der nach perfekter Vorarbeit von Jairo aus zwei Metern Entfernung an RSC-Torhüter Davy Roef scheiteterte, waren vor dem gegnerischen Tor einfach zu harmlos. Auf der Gegenseite konnte der FSV sogar noch froh sein, nach einem erneuten Ballverlust von Stefan Bell nicht noch früher den vierten Gegentreffer zu kassieren: Lössl rettete gegen den frei durchgestarteten Lukasz Teodorczyk.

Völliger Zusammenbruch

Das 4:1 war aber nur aufgeschoben: Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit köpfte Teodorczyk an Balogun und Lössl vorbei den Ball in die Maschen, in 92. Minute schob Massimo Bruno die Kugel gegen die nun völlig zusammenbrechenden Mainzer auch noch zum 5:1 ein. Das Desaster war aber damit noch nicht beendet: In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Teodorczyk per Hand-Elfmeter auch noch zum 6:1.

"Das war die höchste und schlimmste Niederlage, seit ich Trainer in Mainz bin", sagte ein frustrierter Trainer Martin Schmidt. "Nach dem 1:4 hat es uns das Spiel total zerschossen. Das war eine Katastrophe und darf uns nicht passieren." Und Sportdirektor Rouven Schröder ergänzte: "Wir haben heute sehr viel Lehrgeld bezahlt. Jetzt gilt es, die Fehler klar anzusprechen und dann einen Strich drunter zu machen."

Die Mainzer müssen nun aller Voraussicht nach ihre letzten beiden Partien beim AS St. Etienne (24. November) und gegen den FK Gabala (8. Dezember) gewinnen, um noch eine Chance auf das Erreichen der K.o.-Phase zu haben. Da im Parallelspiel St. Etienne mit 2:1 gegen Gabala erfolgreich war und die 05er nun auch den direkten Vergleich gegen Anderlecht verloren haben, wird es aber in jedem Fall ganz eng.