Schalke und die Großbaustelle auf rechts

Dass das Schalker Jahrhunderttalent Leroy Sané eine große Lücke reißen würde war klar, als im Sommer sein Wechsel zu Manchester City feststand. Der Youngster hatte eine bemerkenswerte erste Saison im Profi-Fußball gespielt. Sein Transfer brachte den Schalkern viel Geld, geschätzte 50 Millionen Euro. Er brachte aber auch ein großes Problem: Das Schalker Spiel krankt vor allem auf der rechten Seite, dort wo Leroy Sané im Offensivberech so herrlich die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander gewirbelt hatte.

Fünf Varianten in sechs Spielen

Nun probierte Schalkes neuer Trainer Markus Weinzierl auf der rechten Seite mehrere Optionen, eine Lösung hat er bislang noch nicht gefunden. In den sechs Pflichtspielen aus Bundesliga und Europa League wählte Weinzierl fünf verschiedene Varianten. Das allein zeigt die Problematik in Weinzierls Spielsystem.

Den Anfang beim Saisonstart in Frankfurt macht Franco di Santo - schwaches Spiel, keine Impulse, Partie verloren. Di Santo fiel durch. Zweite Partie gegen den FC Bayern: Neuzugang Yevhen Konoplyanka machte seine Sache eigentlich ganz gut, für einen weiteren Startelf-Einsatz reichte es aber nicht. Nächster Versuch: Alessandro Schöpf durfte in der Europa League in Nizza ran.

Defensiv das gleiche Problem

Spiel gewonnen, zufriedenstellender Auftritt von Schöpf, doch gegen Hertha BSC sollte es Variante Nummer vier sein. Brel Embolo spielte in Berlin von Beginn an und zeigte keine gute Leistung. Also sollte es im fünften Spiel wieder Alessandro Schöpf sein, der den Part auf der rechten offensiven Seite bekleidete. Wieder ging das Spiel verloren. Weinzierls fünfte Variante gegen Hoffenheim lautete nun Leon Goretzka. Das Ergebnis ist bekannt.

Sascha Riehter (l.) und Markus Weinzierl

Ein ähnliches Wechselspiel vollzog Weinzierl auch auf der rechten Defensivseite, wenn auch nicht so ausgeprägt. Es sollte die Stammposition von Neuzugang Coke werden, der sich kurz vor Saisonstart schwer verletzte. Weinzierls erster Versuch war Junior Caicara, der aber nach hinten losging. In den weiteren Partien probierte es der Coach mit Sascha Riether und Benedikt Höwedes im Wechsel. Das Dilemma: Nationalspieler Höwedes benötigt er auch in der Innenverteidigung. Weinzierl ist hier also ebenfalls auf der Suche nach einer Optimallösung.

Weitere Defizite

Nun ist das schwache Abschneiden der Schalker gewiss nicht nur an der rechten Problemzone festzumachen. Auch im zentralen Mittelfeld drückt der Schuh, wo sich die Olympia-Fahrer Goretzka und Max Meyer ständig abwechseln und noch nicht ihre Bestfortm erreicht haben. Ebenso braucht das neue Duo im defensiven Mittelfeld, Nahil Bentaleb und Benjamin Stambouli, offenbar noch Eingewöhnungszeit. Fakt ist: drei Saisontore (das 4:1 gegen Regionalligist FV Villingen im DFB-Pokal nicht eingerechnet) sind schlicht zu wenig.

Goretzka und Choupo-Moting angeschlagen

Möglicherweise muss Weinzierl sein Team gegen Salzburg gezwungnermaßen umbauen. Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting sind angeschlagen. Goretzka habe "Probleme mit der Muskulatur", sein Einsatz sei fraglich, sagte Weinzierl am Mittwoch. Choupo-Moting habe einen Schlag abbekommen und nur reduziert trainiert.

Immerhin ist die Bilanz in der Europa League positiv. Das sollte dem Schalker Spiel Auftrieb geben, erst recht wenn die Probleme auf rechts behoben werden.

Voraussichtliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Bentaleb - Schöpf, Goretzka (Meyer), Choupo-Moting (di Santo) - Huntelaar

RB Salzburg: Walke - Upamecano, Paulo Miranda, Caleta-Car, Ulmer - Wanderson, Samassekou, Berisha - Lazaro, Soriano, Dabbur

Schiedsrichter: Gözübüyük (Niederlande).

Stand: 28.09.2016, 15:30