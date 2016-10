Durch Embolos Ausfall rückt ein gestandener Niederländer zurück in den Fokus: Klaas-Jan Huntelaar. Anders als Embolo gilt er als klassischer Stürmer, der Bälle abnimmt und im Idealfall verwertet. Doch das hakt beim Torschützenkönig von 2012 in dieser Saison noch gewaltig. Nur ein Treffer in sechs Bundesliga-Partien steht zu Buche.

Spitzenspiel in Gruppe I

So enttäuschend wie die bisherige Bundesliga-Saison für die Schalker bisher war, so gut stehen sie international da. Sechs Punkte aus zwei Spielen, so viele wie nach sieben Partien in der Liga nicht. Im Duell gegen das punktgleiche Krasnodar geht es um die Tabellenspitze der Gruppe I. "Ich habe einige ihrer Spiele angesehen. Sie haben ein gutes Team und gute individuelle Spieler", sagte Verteidiger Matija Nastasic. In der vergangenen Saison hatte auch Erzrivale Borussia Dortmund mit Krasnodar zu kämpfen - ihr Gastspiel in Russland ging 0:1 verloren.

dpa/sid | Stand: 19.10.2016, 11:17