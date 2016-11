Schalke mit Offensivproblemen gegen Krasnodar

Mit Derby-Schwung in die Zwischenrunde: Nach dem Punktgewinn im Liga-Duell bei Borussia Dortmund will sich der FC Schalke 04 auch durch wachsende Personalprobleme in der Offensive nicht aus der Spur werfen lassen. "Wir sind dabei, den Saisonstart vergessen zu machen", gab sich Manager Christian Heidel vor dem Europa-League-Heimspiel am Donnerstagabend (03.11.2016, 21.05 Uhr) gegen FK Krasnodar zuversichtlich.

Zuletzt blieben die Schalker sieben Pflichtspiele ohne Niederlage, wodurch auch das Selbstvertrauen in die eigene Stärke zurückkehrte. "Es ist klar, dass wir eine Serie haben und alles daransetzen, diese zu verteidigen", sagte Weinzierl vor dem Abschlusstraining am Mittwoch: "Wir wollen gegen Krasnodar gewinnen, um den Deckel draufzumachen.

Schalke mit perfekter Ausgangslage

Schalke-Trainer Markus Weinzierl: Bejubelt er am Donnerstag bereits den Einzug in die K.o.-Runde?

Die Auftritte auf internationaler Bühne ließen bisher nichts zu wünschen übrig - die Ausgangslage in der Gruppe I ist perfekt. Als Spitzenreiter weist Schalke vor dem 4. Spieltag die makellose Bilanz von neun Punkten auf. Dahinter folgen die Russen (6) vor OGC Nizza (3) und RB Salzburg (0). Mit einem Sieg gegen Krasnodar wäre der Bundesligist also vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Sollte Nizza das Parallelspiel gegen Salzburg nicht gewinnen, würde Schalke sogar ein Remis genügen. Solche Rechenspiele lassen Weinzierl jedoch kalt: "Noch haben wir nichts erreicht."

Mut sollte den Schalkern vor allem die zuletzt starke Abwehr machen. In den zurückliegenden sieben Spielen ließen die Königsblauen nur vier Gegentore zu. "Wir stehen derzeit defensiv sicher, setzen Akzente nach vorne und agieren mit Willen und Leidenschaft", stellte Mittelfeldspieler Johannes Geis erfreut fest. Das soll auch das Erfolgsrezept gegen Krasnodar sein: "Wir wollen kompakt stehen, dem Gegner den Zahn ziehen und dann vorne selbst die Dinger machen."

Weinzierl muss im Angriff improvisieren

Doch wer genau die Dinger vorne machen soll, steht aktuell noch in den Sternen. Denn vor dem Duell mit dem Tabellen-Fünften der russischen Liga gehen Trainer Weinzierl die Angreifer aus. Neben Breel Embolo und Klaas-Jan Huntelaar steht auch Max Meyer wegen seiner in Dortmund erlittenen Sprunggelenkverletzung nicht zur Verfügung.

Zu allem Überfluss fällt auch der letzte verbliebene Stoßstürmer, Franco Di Santo, mit einer Bauchmuskelzerrung aus. "Er hat ja schon länger Probleme und wir werden nur 100 Prozent fitte Spieler einsetzen", stellte der Coach klar. Geis bezeichnete die Schalker Stürmer-Misere als "brutal heftig", allerdings, so fügte er hinzu, "haben wir trotzdem noch eine super Qualität im Angriffsspiel". Das sieht auch Manager Christian Heidel so und forderte: "Nun müssen die anderen die Kohlen aus dem Feuer holen."

Neue Chance für Konopljanka?

Könnte für Schalke erneut zum Matchwinner werden: Yevhen Konoplyanka

Unter anderem gilt dies für Yevhen Konoplyanka. Der ukrainische Neuzugang, im Sommer von Europa-League-Sieger FC Sevilla zunächst ausgeliehen, wartet bislang noch auf den Durchbruch bei den Blau-Weißen. Gegen Krasnodar dürfte er an der Seite von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting eine weitere Chance erhalten. "Er hat eine aufsteigende Tendenz und viel Potenzial", lobte Weinzierl den Mittelfeldmann. Im Hinspiel vor zwei Wochen hatte Konoplyanka mit seinem ersten Pflichtspieltor den 1:0-Siegtreffer erzielt - vielleicht ein gutes Omen.

Stand: 01.11.2016, 18:25