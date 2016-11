Moussa Sow (2.) per Fallrückzieher und Jeremain Lens (59.) trafen für Fenerbahce, das das Hinspiel in Manchester noch mit 1:4 verloren hatte. Im Kader der von Dick Advocaat trainierten Türken standen mit Simon Kjaer (Wolfsburg) und Roman Neustädter (Gladbach) auch zwei Spieler, die man noch aus der Bundesliga kennt.

Bei United musste Neuzugang Paul Pogba schon nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Zlatan Ibrahimovic in die Partie. Doch weder er noch die anderen Offensivstars der Engländer - Marcus Rashford, Wayne Rooney, Henrich Mchitarjan oder Juan Mata - konnten die Niederlage verhindern. Immerhin gelang Rooney noch das Anschlusstor (90.).

United steht nun in der Tabelle der Gruppe A nur noch auf Rang drei - hinter Fenerbahce und Feyenoord Rotterdam, das gegen Sarja Lugansk nur zu einem Unentschieden kam. Die beiden führenden Tems haben jeweils sieben Punkte, United kommt auf sechs. "Sie haben ihr Champions-League-Finale gespielt, für uns war es Sommerfußball ", meinte ManUnited-Coach Mourinho.

Rapid remis, Austria verliert

Fast mit einem Happy End verlief der Abend für Rapid Wien. Die Österreicher sahen beim Gastspiel im italienischen Sassuolo schon wie der sichere Verlierer aus. Gregoire Defrel (34.) und Lorenzo Pellegrini (45.+3.) für Sassuolo vorgelegt, ehe Metej Jelic (86.) iund Giorgi Kvilitaija (90.+3) noch der späte Ausgleich gelang. Ein wichtiger Punkt in der ganz engen Gruppe F - hier führt Genk vor Bilbao (beide 6 Punkte) vor Rapid und Sassuolo (beide 5).

Lokalrivale Austria verlor im eigenen Stadion gegen den AS Rom dagegen mit 2:4. Nach dem frühen Tor der Wiener durch Olarenwaju Kayode (2.) drehten die Römer auf und kamen durch Treffer von Edin Dzeko (5., 65.), Daniele de Ross (18.) und, Radja Nainggolan (78.) zu einem klaren Sieg. Alexander Grünwald (89.) machte mit seinem Tor das Ergebnis noch etwas erträglicher. Bei der Roma stand auch der lange verletzte deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf. In der Gruppe E führt AS Rom mit acht Punkten vor Austria Wien mit fünf Punkten. Dahinter folgen Astra Giurgiu (4) und Pilsen (3).

Zenit bereits in der K.o.-Runde

St. Petersburg hat die Gruppenphase bereits erfolgreich gemeistert. Zenit feierte den FC Dundalk im vierten Spiel den vierten Sieg und hat bereits 12 Punkte auf dem Konto. In der anderen Partie der Gruppe D trennten sich Maccabi Tel Aviv und AZ Alkmaar 0:0.

Aduritz erzielt fünf Tore

Mann des vierten Spieltages war Aritz Aduriz. Dem Spanier gelangen beim 5:3 (3:1) von Athletic Bilbao gegen KRC Genk als erstem Spieler fünf Treffer in einer Europa-League-Partie. Genk blieb mit sechs Zählern aber Tabellenführer vor den punktgleichen Basken.

