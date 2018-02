Robin Gosens - Und jetzt ausgerechnet Dortmund

Gestatten: Robin Gosens, 23, seit etwas mehr als einem halben Jahr Linksverteidiger von Atalanta Bergamo. Seine Geschichte ist die eines Fußballers, der in Deutschland nie wirklich entdeckt wurde, durch einen Zufall in den Niederlanden landete, durchstartete und jetzt sein Geld in der Serie A verdient.

"Das alles ist noch immer kaum zu glauben" , sagt Gosens, der eigentlich schon zu Schulzeiten mit dem Traum von der Profikarriere abgeschlossen und sich auf eine Laufbahn bei der Polizei vorbereitet hatte. Ehe ein einziges Spiel ihm doch noch eine Chance ermöglichte, an die er schon nicht mehr geglaubt hatte. Und um die ihn Jugendliche auf der ganzen Welt beneiden.

Wenn ein Spiel alles verändert

Die neunzig Minuten, die die Wende in der Karriere von Robin Gosens bedeuten sollten, liegen knapp sechs Jahre zurück. Gosens war 17, er spielte mit der A-Jugend des VfL Rhede gegen den 1. FC Kleve, ein Amateurspiel in der Provinz, weit weg vom Glanz des Profifußballs. Unter die Zuschauer hatte sich auch ein Scout des niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim gemischt, der eigentlich gekommen war, um einen Spieler aus Kleve zu beobachten. Doch es war Gosens, der ihn überzeugte. Weil er clever spielte, einen Treffer selbst erzielte und eine Vorlage gab.

Gosens bekam eine Einladung zum Probetraining, reiste gegen den Wunsch der Mutter, die ihn lieber zeitgleich in der nächsten Bewerbungsrunde für die Polizeischule gesehen hätte, nach Arnheim. "Ich habe nicht groß gezögert, sondern mir gedacht: Warum nicht, fährst du einfach mal hin und schaust dir das an" , sagt Gosens, der seine Chance nutzte, überzeugte und bleiben durfte.

Trainer bei Vitesse war damals übrigens Peter Bosz, der von Juli bis Dezember 2017 den BVB trainiert hat. So schließt sich der Kreis.

Über Dordrecht und Almelo nach Bergamo

Doch bis sich Gosens einen Namen in den Niederlanden gemacht hatte, sollte es noch einige Zeit dauern. In Arnheim trainierte er bei den Profis, spielte aber für die U19 oder die Reserve - die Umstellung vom Jugendfußball auf Amateurniveau hin zum Wettkampf unter Profibedingungen ist groß. Erst als er sich im Januar 2014 zum Zweitligisten FC Dordrecht ausleihen ließ, startete Gosens so richtig durch.

Er krallte sich einen Stammplatz, stieg mit Dordrecht auf und überzeugte in der Eredivisie gegen Teams wie Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven als offensiv ausgerichteter Linksverteidiger. Als im Sommer 2015 der Leihvertrag endete, kehrte Gosens nur kurz nach Arnheim zurück, um dann zum Erstligisten Heracles Almelo zu wechseln. "Die Mannschaft war wie eine große Gruppe von Freunden, wir haben uns auch abseits des Platzes super verstanden" , sagt Gosens über seine beiden Jahre in Almelo. Eine verschworene Einheit, die sich mit den Großen anlegte, und am Ende immerhin in der Europa-League-Qualifikation antreten durfte, dort aber knapp scheiterte.

Umstellung auf den Calcio

Heute wird Gosens dieses Scheitern verschmerzen können, darf er sich doch im Trikot von Bergamo mit Europas Spitzenfußballern messen. Seit etwas mehr als einem halben Jahr lebt Gosens in Bergamo, einer Stadt mit 120.000 Einwohnern, 50 Kilometer nordöstlich von Mailand.

Und er spielt, obwohl es die Linksverteidiger-Position im 3-5-2 von Trainer Gian Piero Gasperini gar nicht gibt, und er sich im linken Mittelfeld mit dem italienischen Nationalspieler Leonardo Spinazzola duellieren muss: Neun Einsätze in der Serie A, zwei in der Coppa Italia und zwei in der Europa League, dort erzielte er gegen Everton sogar sein Premierentor. Nicht schlecht für einen, der vor nicht allzu langer Zeit noch auf Amateurniveau kickte.

"Der Anfang war schon hart" , sagt Gosens, der von sich sagt, er sei ein absoluter Familienmensch. Und der plötzlich 1.000 Kilometer weit entfernt von der Heimat lebte, eine fremde Sprache lernen und sich mit den Anforderungen an den taktisch und körperlich geprägten Fußball in Italien gewöhnen musste. Mittlerweile könne er sich gut auf Italienisch verständigen und habe die taktischen Anforderungen seines Trainers verinnerlicht, sagt Gosens.

Wiedersehen mit dem BVB

Und so ist es gut möglich, dass er gegen Borussia Dortmund auf der linken Seite gegen Christian Pulisic oder gar Marco Reus verteidigt. "Wir spielen im vielleicht emotionalsten Stadion Deutschlands, davon träumt man doch als Fußballer", sagt Gosens, für den das Spiel nicht nur deshalb ein besonders emotionales wird.

Vor vielen Jahren, noch bevor neunzig überragende Minuten und die Anwesenheit eines Scouts von Vitesse Arnheim der Karriere von Gosens eine unverhoffte Wendung gaben, da hatte ihn unverhofft ein großer Klub aus Deutschland zum Training eingeladen - Borussia Dortmund. "Ich war damals völlig überrascht" , sagt Gosens, der die Verantwortlichen in Dortmund damals nicht überzeugen konnte: "Das war schon eine andere Welt, zu dem Zeitpunkt hatte ich da überhaupt nichts verloren." Das Wiedersehen mit dem BVB, es wird ein ganz besonderes für Robin Gosens.

