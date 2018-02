RB Leipzig hat den Einzug ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Gegen den SSC Neapel verlor Leipzig am Donnerstag (22.02.2018) zwar mit 0:2, profitierte aber vom Europapokal-Modus und steht dank des 3:1-Hinspiel-Erfolgs in der Runde der letzten Sechzehn.

"Ich habe gestern nicht zu viel versprochen, dass uns da noch ein heißer Tanz bevorsteht", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl. "Nach dem 0:2 wurde es nochmal richtig eng. Für uns ist das ein Riesending, dass wir so eine Mannschaft aus dem Wettbewerb werfen konnten." Wer am 8. und 15. März der nächste Gegner der Leipziger wird, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag in Nyon.

Sarri lässt die Stars ran

Neapels Trainer Maurizio Sarri hatte nach dem 1:3 im Hinspiel angekündigt, alles zu tun, um das Achtelfinale doch noch zu erreichen. Er hielt Wort: Mit Dries Mertens und Lorenzo Insigne ließ er zwei seiner Stars von Beginn an ran, die im Hinspiel noch auf der Bank gesessen hatten. Und Letzterer war entscheidend am einzigen Treffer in Durchgang eins beteiligt: Insigne prüfte mit einem Schuss aus kurzer Distanz RB-Keeper Peter Gulacsi, der den Ball nach vorn klatschen ließ. Piotr Zielinski reagierte schneller als Bernardo und hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz zu vollenden (33.).