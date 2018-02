In der Bundesliga unter den Spitzenteams etabliert, international mit Ambitionen: RB Leipzig ist die ostdeutsche Hoffnung auf die so heiß ersehnten internationalen Erfolge, die zuletzt eher ausblieben.

Das Hinspiel auf fremdem Platz beim SSC Neapel ließ erkennen, wie weit es für Leipzig in diesem Wettbewerb gehen kann - und dass sich die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl auch in der Europa League vor keinem Gegner verstecken muss. Auch nicht vor dem aktuellen Tabellenführer der Serie A, der sich im Hinspiel durch Tore von Bruma und Timo Werner das Spiel aus der Hand reißen ließ - RB ging als verdienter Sieger vom Platz.

Rückschlag in der Bundesliga bremst die Vorfreude

Zuletzt mussten die RB-Macher Ralf Rangnick und Hasenhüttl einen Dämpfer der Europa-Euphorie in der Bundesliga hinnehmen. Auswärts setzte es in Frankfurt beim ersten regulären Montagsspiel der Bundesliga-Saison eine empfindliche 1:2-Pleite. Leipzig rutschte auf Rang fünf ab und wurde von der Eintracht im Kampf um die Champions-League-Plätze überflügelt. Charakteristisch für die Bayern-Verfolger ist auch RB Leipzig in dieser Saison nicht vor Inkonstanz in der Bundesliga gefeit.

Ein Luxusproblem, das es im internationalen Wettbewerb auszublenden gilt. Drei Auswärtstore sorgen mit Blick auf die Statistik für die Pole Position, RB steht mit einem Bein im Achtelfinale. Was aber nicht heißt, dass sich die Leipziger Unkonzentriertheiten erlauben können.

Video starten, abbrechen mit Escape Hasenhüttl, Poulsen und Sabitzer nach Sieg gegen Neapel | Sportschau | 16.02.2018 | 01:13 Min. | Verfügbar bis 16.02.2019 | Das Erste

Der SSC Neapel führt die Serie A an, gewann zuletzt das neunte Ligaspiel in Folge. Rekordmeister Juventus Turin hängt dem Team von Trainer Maurizio Sarri jedoch mit nur einem Zähler Rückstand im Nacken. Daher liegt der Fokus bei Neapel auf der italienischen Meisterschaft, schließlich gewann der SSC diese zuletzt im Jahr 1990 - in dieser Spielzeit ist der Titel endlich wieder zum Greifen nah. Es zeichnet sich dennoch ein heiß umkämpftes Rückspiel mit hoher Qualität zwischen den Teams ab: Beide rückten aus der Königsklasse ins Sechzehntelfinale nach.

Wichtige Leipziger Säulen fallen aus

Willi Orban wird Leipzig fehlen

Der vom FC Everton ausgeliehene Ademola Lookman ist auf Leipziger Seite nicht für die Europa League spielberechtigt. Neben ihm fehlen RB zwei weitere wichtige Personalien: Mittelfeldmotor Naby Keita zog sich beim Montagsspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Zerrung im rechten hinteren Oberschenkel zu, Abwehrchef und Kapitän Willi Orban erlitt nach Vereinsangaben eine tiefe Schnittwunde im Bereich des rechten Kniegelenks, die genäht werden musste. Beide fallen nach jetzigem Stand auf unbestimmte Zeit aus. Zurück im Aufgebot meldet sich Stefan Ilsanker, der seine Sperre abgesessen hat.

Beim SSC Neapel dürfte der im Hinspiel gesperrte Stürmer Dries Mertens wieder mit von der Partie sein. Der Belgier netzte in der Serie A bereits 15 Mal ein. Auch Flügelspieler Lorenzo Insigne steht wohl zur Verfügung.

Stand: 21.02.2018, 08:30