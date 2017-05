Die Luft wird dünn in den Regionen, in denen Fußballer 90 Millionen Pfund (105 Millionen Euro) kosten und an die 300.000 Pfund pro Woche verdienen. Frank Lampard, englisches Fußball-Idol und TV -Experte, bezeichnete Paul Pogba, den teuersten Transfer in der Premier-League-Historie jüngst als "90-Millionen-Problem". Doch dessen Coach Jose Mourinho verteidigt seinen Spieler.

"Es ist nicht seine Schuld, dass er zehnmal so viel verdient wie einige sehr gute Spieler in der Vergangenheit" , sagte der portugiesische Trainer und legte nach: "Es ist nicht seine Schuld, dass ein paar Experten Probleme mit ihrem Leben haben und jedes Pfund zum Überleben brauchen, während er ein Multimillionär ist. " Der Verein schützt seine große Investition.

Die Analyse

Für die abgelaufene Premier-League-Saison stehen bei Pogba wettbewerbs-übergreifend acht Tore und vier Vorlagen in 32 Partien zubuche, in denen er im zentralen Mittelfeld aufgestellt worden war. In der Nationalmannschaft, wo er schon bei der EM 2016 mit nur einem Treffer und einem Assist eher enttäuschte, konnte er seither in fünf Partien drei Scorerpunkten erzielen. Das klingt nach wenig.

Paul Pogba (r.) mit seinem Coach Jose Mourinho

"Ich habe einen Job: Ich bin Mittelfeldspieler. Aber die Leute denken manchmal, ich wäre ein Stürmer" , verteidigt sich der 24-Jährige, "sie erwarten aufgrund der hohen Ablösesumme, dass ich Tore schieße." Eine Erklärung, die durchaus sinnvoll klingt.

Vergleich mit anderen Stars

Und andere Superstars im zentralen Mittelfeld? Toni Kroos, drei Jahre älter als Pogba, sammelte bis dato in 29 Partien auf der zentralen Position zwölf Scorerpunkte bei Real Madrid. Koké von Atletico Madrid kam 16/17 bislang auf sechs Punkte in dieser Wertung, Miralem Pjanic, gewissermaßen Nachfolger von Pogba bei Juventus Turin, rangiert mit zwölf Scorerpunkten gleichauf mit dem Franzosen.

Pogba ist mit 24 noch immer jung. Die monströsen Zahlen, die ihn umschwirren, machen ungeduldig. Sollte Manchester United heute Abend im Europa-League-Finale (ab 20:30 Uhr im Liveticker bei sportschau.de) gewinnen, wird niemand mit Paul Pogba hadern. Und sein Berater Mino Raiola wird sich die Hände reiben. Gegen den ermittelt bekanntlich aktuell die FIFA : Er soll bei Pogbas Transfer von den 105 Millionen allein für sich 49 Millionen Euro abgegriffen haben - was den Transfer noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt.

jo | Stand: 24.05.2017, 08:41