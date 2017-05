Erst am letzten Spieltag der Gruppenphase qualifizierte sich United als Tabellenzweiter hinter Fenerbahce Istanbul für die K.o. -Runde. Die Hürden Rostow (Achtelfinale) und Anderlecht (Viertelfinale) wurden mit Ach und Krach überstanden. Gegen die Belgier musste das Team zuletzt sogar in die Verlängerung.

Miserable Chancenverwertung in der Liga

Er will die Fans hören: ManUnited-Trainer José Mourinho

Auch das Duell gegen Vigo ist noch nicht entschieden. Immerhin gelang vergangene Woche in Spanien der zweite Sieg im sechsten Auswärtsspiel in dieser Europa-League-Saison. "1:0 ist ein sehr dünnes Ergebnis, es hätte höher ausfallen können" , sagte Mourinho nach dem Spiel und sprach damit ein Problem an, dass sein Team schon die ganze Saison mit sich herumschleppt.

Die Chancenverwertung ist hauptverantwortlich dafür, dass man in der Liga erneut nur auf einem Europa-League-Platz steht. In 18 Heimspielen gelangen Mourinhos Truppe gerade einmal 24 Tore. Auch deshalb gab es im heimischen Old Trafford mehr Unentschieden (10) als Siege (7).

Nach der Auswärtspleite am vergangenen Wochenende bei Arsenal machte Mourinho unmissverständlich klar, worauf sein Fokus in den Schlussphase der Saison liegen wird. "Es ist unmöglich" , antwortete der Portugiese auf die Frage nach den Chancen auf einen Platz unter den ersten vier in der Premier League. Bei vier Punkten Rückstand auf Rang vier (Manchester City) und nur noch drei ausstehenden Spielen könnte er damit recht haben.

Mit Nachwuchsspielern gegen Tottenham?

Bleibt also noch der Europa-League-Titel als Hintertür in die Champions League. Bis zuletzt war Mourinho stets zweigleisig gefahren. Wichtige Spieler wie Paul Pogba, Ander Herrera und Antonio Valencia wurden zwar geschont, allerdings mal in der Liga und mal in Europa. Damit soll jetzt Schluss sein: "Wir werden alles reinlegen am Donnerstag gegen Celta" , so Mourinho: "Danach können wir nicht mit allen Spielern gegen Tottenham und Southampton spielen".

Gut möglich also, dass in den kommenden beiden Ligaspielen gegen Tottenham Hotspur (14.05.17) und den FC Southampton (17.05.17) noch mehr Youngster wie Scott McTominay (20 Jahre) und Axel Tuanzebe (19) Einsatzzeit bekommen. Beide Akademie-Spieler machten gegen Arsenal ihr Pflichtspieldebüt.

Mourinho über Rashford: "Nur die Qualität zählt"

Ebenfalls jung, dafür aber für sein Alter schon sehr erfahren, ist Marcus Rashford. Das englische Ausnahmetalent bekam gegen Arsenal eine Pause, denn der 19-Jährige wird im Saisonendspurt mehr denn je gebraucht. Seit dem Kreuzbandriss von Superstar Zlatan Ibrahimovic Mitte April übernimmt Rashford die zentrale Rolle im Angriff.