Es war ein mehr als deutliches Lebenszeichen, für einen abgeschlagenen, sieglosen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Die Spieler des 1. FC Köln drehten eine Ehrenrunde durchs bebende Stadion in Müngersdorf und genossen die oft beschworene, einzigartige Stimmung nach einem großen Abend im Europapokal.

Zwar war es nicht Madrid, Mailand oder Neapel, sondern "nur" der weißrussische Meister BATE Borissow, dem die Kölner am Donnerstagabend (02.11.2017) fünf Tore eingeschenkt hatten. Doch dafür mussten sie in Köln 25 Jahre auf einen Sieg im Europapokal warten. Und angesichts der beängstigenden Ausbeute in der Bundesliga ist jeder Sieg wichtig, allein für die mentale Verfassung beim noch sieglosen Tabellenletzten.

Köln-Coach Stöger: "Gefühlt im Europa-League-Halbfinale"

"Das ist eben Köln", sagte Peter Stöger nach dem 5:2-Sieg seines Teams: "Zwei Jahre gewinnst du kein Spiel. Und dann gewinnst du einmal und bist gefühlt im Europa-League-Halbfinale."

Kölns Coach stand im Anschluss auch die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Wohl nicht nur aufgrund eines aufreibenden Abends, bei dem seine Mannschaft im zweiten Durchgang einen 1:2-Rückstand drehte. Sondern wohl auch von der emotional Belastung der kompletten bisherigen Saison - für deren Verlauf das Spiel gegen Borissow, zumindest im ersten Durchgang, symptomatisch war: Ein leidenschaftlicher Beginn, mit Spielfreude und Wagemut in der Offensive. Aber auch abrupte Konzentrationsausfälle, "schlechtes Verteidigen" und "fehlende Konsequenz im Spiel", wie Stöger am ARD-Mikrofon bemängelte: "Wir haben das Spiel vor der Pause leichtfertig aus der Hand gegeben. Dann braucht man sich nicht wundern, dass man Spiele verliert. Aber wir haben den Glauben behalten und uns am Ende belohnt, das tut uns gut."

Köln mit neuer Zuversicht - Sieg gegen Hoffenheim ist Pflicht

Stöger weiß, dass eine derartige Energieleistung mit anschließendem Happy-End nicht in jedem Spiel gelingen kann. Und vor allem, dass in der Liga nicht jeder Gegner das Toreschießen so leicht macht wie die anfälligen Weißrussen. Gegen Hoffenheim am kommenden Sonntag unternimmt der FC den nächsten Versuch, endlich den dringend benötigten ersten Sieg einzufahren - und damit zumindest die Hoffnung auf eine Aufholjagd am Leben zu halten.

Der Sieg gegen Borissow habe auf die "Situation in der Meisterschaft keine Auswirkungen", betonte Stöger, sprach aber von der positiven Tendenz, Erfolgserlebnisse auch wieder erzwingen zu können: "Diese Zuversicht müssen wir mitnehmen ins Spiel gegen Hoffenheim."

Sonderlob für Osako

Darüber hinaus lieferte das Spiel weitere positive Erkenntnisse für die anstehende Mammut-Herausforderung, in der Liga die Klasse zu halten. Ein Sonderlob gab es dabei für Yuya Osako. Der japanische Offensivmann, im Vorjahr eine der zentralen Figuren bei Kölns Europa-Überfliegern, stand bislang sinnbildlich für die Verfassung beim tief gefallenen Tabellenfünften der vergangenen Saison, der in der aktuellen Spielzeit nicht nur den abgewanderten Top-Torjäger Anthony Modeste vermisst, sondern auch fast alle anderen Stärken der Vorsaison. Osako erwachte gegen Borissow plötzlich wieder aus seinem Formtief, hatte nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Kölner Comeback. "Ich habe Yuya so gesehen, wie wir ihn gewohnt sind", meinte Stöger.

Sorge um Guirassy

Auch Sehrou Guirassy, vor zwei Wochen nach einer vergebenen Megachance gegen Bremen noch die Lachnummer der Liga, hat offenbar die Angst vorm Toreschießen abgelegt. Doch in die Kölner Freude darüber mischte sich auch Sorge: Der Franzose humpelte frühzeitig vom Platz, eine genaue Diagnose steht noch aus. Ein Ausfall des frisch entdeckten Hoffnungsträgers wäre besonders bitter für die ohnehin verletzungsgeplagte Kölner Offensive.

Immerhin hatte auch Guirassy Anteil daran, dass die Kölner gegen Borissow in einer Halbzeit so viele Treffer erzielten wie zuvor in zehn Ligaspielen insgesamt. "Die Stürmer haben die Innenverteidiger damit in der Torschützenliste überholt", witzelte Abwehrspieler Dominic Maroh. Den Spaß haben sie in Köln noch nicht verloren.

red/sid/dpa | Stand: 03.11.2017, 12:15