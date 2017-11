Berlin zeigt dem Europapokal die kalte Schulter

Einen ungarischen Rotwein gönnt sich Pal Dardai immer dann, wenn es der Anlass gebietet. Die Europa-League-Spieltag mit Hertha BSC gehören bisher eher nicht dazu. Beinahe schon trotzig beteuert der Trainer, dass er an seiner bisherigen Praxis diesem Wettbewerb auch für das Heimspiel am Donnerstag (21.05 Uhr) gegen Sorja Luhansk festhalten wird. "Ich werde es genauso machen wie bis jetzt. Ich werde rotieren. Wir ziehen das durch, was wir angefangen haben."

Und obwohl die Berliner bei ihrem Europapokal-Comeback erst einen Punkt eingesammelt haben und nur ein Sieg gegen die Ukrainer die Minimalchance auf das Weiterkommen erhält, sagt Dardai noch: "Es ist sehr wichtig, was in Wolfsburg passiert." Im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag also. Kann bei diesen Prioritäten jemand dem Publikum verdenken, wenn es der Alten Dame die kalte Schulter zeigt?

Es werden nur 20.000 Besucher erwartet

Gerade einmal knapp 20.000 Besucher werden erwartet, im bislang einzigen Europa-League-Heimspiel der laufenden Saison gegen Bilbao (0:0) waren Mitte September immerhin 28.832 Fans gekommen.

Und doch war die weitläufige Betonschüssel auch damals nicht mal halb gefüllt. Ohnehin kann sich der gemeine Berliner offenbar für Wochenspiele in den Cup-Wettbewerben nicht so recht erwärmen. Schon die DFB-Pokalpartie gegen den 1. FC Köln sahen vergangene Woche nur 33.459 Fans.

Es fehlt die besondere Bindung

Nun wirken möglicherweise noch die angekündigten Temperaturen von fünf, sechs Grad abschreckend. Und ein Zugpferd ist ein Gegner aus der kriegsgeplagten Ukraine mitnichten. Einerseits. Andererseits ist bei Vereinen wie dem 1. FC Köln oder Eintracht Frankfurt fast egal, wer bei einem Europa-League-Spiel anreist: Die eigene Arena ist voll, weil die Sehnsucht auf internationale Vergleiche die Anhängerschaft in Scharen lockt.

Doch diese besondere Bindung ist in Berlin nie aufgebaut worden - vielleicht, weil der Klub keine lange Europapokal-Historie besitzt und nach der Wende lange noch als reiner West-Verein wahrgenommen wurde. Selbst als unter dem Manager Dieter Hoeneß die Hertha 1999/2000 in die Champions League und der Gegner zur Premiere FC Chelsea hieß, war die Spielstätte mit 51.541 Besuchern nicht ausverkauft. Das war erst in der zweiten Partie am 21. Oktober 1999 gegen den AC Milan der Fall.

Bayern-Heimspiel nicht ausverkauft

Der Zuschauerzuspruch ist regelmäßig Thema in der Hauptstadt. Gerade erst wieder auch nach dem vierten Heimspiel dieser Saison, als am 1. Oktober gegen den FC Bayern zwar 71.212 Besucher ins Olympiastadion strömten, doch eine vierstellige Zahl an Schalensitzen leer blieb.

Sage und schreibe elfeinhalb Jahre waren sämtliche Spiele, die die Münchner in der Bundesliga bestritten, ausverkauft. Das letzte nicht ausverkaufte Spiel mit Bayern-Beteiligung fand am 7. Februar 2006 statt - ebenfalls in Berlin, wo das offizielle Fassungsvermögen der zur WM 2006 renovierten Spielstätte bei 74.465 Plätzen liegt. Wenn diese alle besetzt sind, herrscht eine prächtige Atmosphäre. Nicht zuletzt alljährlich Ende Mai beim DFB-Pokalfinale.

Hertha muss dreimal gewinnen

Doch erst einmal geht es mit dem tristen Alltag in der Europa League weiter, in der der Hertha das vorzeitige Aus droht. Jedoch war dem Hauptstadtklub 2009/10 schon einmal das kleine Wunder gelungen. Auch damals standen die Berliner nach drei Spielen bei nur einem Punkt, gewannen die restlichen drei Partien und kamen weiter.

Aktuell führen die Außenseiter Östersund (7 Punkte) und Luhansk (6) die Gruppe J vor den vermeintlichen Favoriten Athletic Bilbao (2) und Hertha (1) an. "Seien wir ehrlich: Dreimal zu gewinnen, ist ein Ziel, das man erreichen kann. Aber es ist schwierig" , bemerkte Dardai. Sollte es gelingen, würde sich der 41-Jährige bestimmt mal wieder ein Gläschen Wein aus der Heimat gönnen.

Thema in: Sport akutell, Deutschlandfunk, 02.11., ab 22.45 Uhr

hel, dpa | Stand: 01.11.2017, 20:00