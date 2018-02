Das ergab die Auslosung am Freitag (23.02.2018) in der UEFA-Zentrale in Nyon. Die Spiele des Achtelfinales finden am 8. März und am 15. März, jeweils ab 19 Uhr oder ab 21:05 Uhr statt. Leipzig und Dortmund starten jeweils mit Heimspielen ins Achtelfinale, die Gegner sind aber aus unterschiedlichen Gründen eher unattraktive Lose.

Salzburg wird wohl auf Proteste stoßen

Der FC Salzburg, der in der österreichischen Bundesliga Red Bull Salzburg heißt, könnte zum einen Proteste bei den Dortmunder Fans hervorrufen. Neben der allgemeinen Ablehnung der Red-Bull-Konstrukte in der aktiven Fanszene war vor der Saison diskutiert worden, ob beide vom Getränkehersteller offiziell unterschiedlich unterstützten Vereine - also Salzburg und Leipzig - in den europäischen Klubwettbewerben starten dürfen. Die UEFA gestattete beiden Klubs die Teilnahme, Red Bull Salzburg tritt aber offiziell als "FC Salzburg" an. Hinzu kommt, dass Salzburg kein besonders großer Name ist.