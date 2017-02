Gladbach mit Raffael nach Florenz

Borussia Mönchengladbach kann im Zwischenrundenrückspiel der Europa League am Donnerstag (23.02.2017, 21.05 Uhr) beim AC Florenz womöglich wieder auf Raffael bauen. Der Brasilianer hatte am Dienstag nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder mit der Mannschaft trainiert. " Ich habe keine Schmerzen mehr, es sieht gut aus ", sagte Raffael, der der Mannschaft knapp zweieinhalb Wochen gefehlt hatte. Die Elf von Trainer Dieter Hecking hatte das Hinspiel gegen die Italiener mit 0:1 verloren.

Eberl sieht Chance bei 30 Prozent

Gerade in diesem Spiel und in der Partie danach in der Bundesliga gegen Leipzig (1:2) am vergangenen Sonntag hatten die Gladbacher eine Reihe guter Tormöglichkeiten vergeben. Die Rückkehr des Spielmachers könnte bei der Chancenverwertung hilfreich sein. Nach dem 0:1 sind Tore nötig. " Die Chancen sind von 50:50 auf 70:30 für Florenz gestiegen. Aber wir haben die Chance, dort ein Tor oder vielleicht auch zwei zu machen ", hatte Sportdirektor Max Eberl nach der Hinspielpleite gesagt. Ob Raffael schon fit genug für einen Einsatz ist, will das Trainerteam kurzfristig entscheiden.

Letzter Gladbacher Sieg in Italien vor 37 Jahren

Auch Jonas Hoffmann sieht sein Team noch nicht geschlagen. " Es ist quasi Halbzeit. Wir haben noch mal 90 Minuten Zeit, die Sache zu drehen und zwei Tore zu erzielen. Wir müssen geduldig sein, dürfen nicht in Hektik verfallen und müssen unser Spiel durchziehen ", gab der Mittelfeldspieler am Mittwochvormittag vor dem Abflug als Marschroute aus. Die Ausgangslage ist einfach. Die Gladbacher ziehen mit jedem Sieg in das Achtelfinale ein - ein 1:0 indes würde zunächst einmal die Verlängerung bedeuten. Der letzte Gladbacher Erfolg in Italien liegt mehr als 37 Jahre zurück. Damals setzten sich die Borussen in der zweiten Runde des UEFA -Cups nach einem 1:1 im Hinspiel gegen Inter Mailand im Rückspiel mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Auch Florenz verlor Ligaspiel am Wochenende

Wie die Gladbacher verlor auch Fiorentina das Ligaspiel am Wochenende, ebenfalls mit 1:2, beim AC Mailand. Durch die Niederlage zog Milan bis auf vier Punkte von Florenz weg. Der ACF rangiert nun nach 25 Spieltagen mit 40 Punkten auf Platz acht. Der Rückstand auf Platz fünf, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, beträgt acht Punkte. Die Elf von Trainer Paulo Sousa wird also alles dransetzen, um eine Runde weiter zu kommen. " Wir wollen die Europa League gewinnen ", hatte schon der Schütze des glücklichen Siegtreffers im Hinspiel, Federico Bernardeschi, forsch angekündigt. Die "Fohlen" erwartet in der Toskana ein heißer Tanz.

Gerüchte um Dahoud-Wechsel zum BVB

Für Unruhe sorgte vor der Partie eine Meldung zu Mahmoud Dahoud. Laut "Bild" und "Süddeutscher Zeitung" (Mittwoch) soll der 21-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Juni 2018 ausläuft, den Verein bereits in diesem Sommer Richtung Borussia Dortmund verlassen. Demnach soll der deutsche U21 -Nationalspieler eine Ausstiegsklausel haben, wonach er den Klub für eine festgeschriebene Ablösesumme von zehn Millionen Euro vorzeitig verlassen darf. Der in Syrien geborene Dahoud war bereits im vergangenen Sommer Thema bei den Westfalen. Von beiden Seiten gab es noch keine Stellungnahme.

Stand: 22.02.2017, 11:10