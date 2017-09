FC-Fans verteidigen ihren größten Abend

Der Boulevard hatte sich schnell festgelegt: "Die Schande von London" titelte Bild in seiner Online-Ausgabe zum Auftritt der Fans des 1. FC Köln in London. Dieser Form der Berichterstattung folgten die wenigsten Medien. "Eine maßlose Übertreibung" geißelte die Süddeutsche Zeitung die Wertung der Kollegen, "einen Gewinn für den Fußball" nannte 11 Freunde die Reise der Kölner nach England und die Welt stellte fest, dass "die Leidenschaft des FC ein Segen für den Wettbewerb ist".

Auch in England überwog schnell die Begeisterung für die lautstarken Kölner - und der Frust über die Zustände in den Stadien der Premier League. Dort, wo die Ordner jeden, der länger als ein paar Sekunden steht, zum Hinsetzen auffordern, wirkte die Kölner Dauerbeschallung aus fast allen Ecken des Stadions wie die Rückkehr in eine verlorene Welt. Vor dem Stadion gaben sich beide Fanlager durchweg die Hände, von Arsenals Fans hieß es sinngemäß: "Fußball in England ist verloren. Kämpft dafür, dass es in Deutschland so bleibt und nicht so wird wie bei uns." Arsenals Stadion wird seit Jahren spöttisch als "Bibliothek" bezeichnet.