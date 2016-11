Vier Meistertitel feierte Paris St. Germain zuletzt in Serie, das Titelrennen in der französischen Ligue 1 war meist früh entschieden. Das hat sich geändert, seitdem Lucien Favre den OGC Nizza übernommen hat. Die Südfranzosen führen die Tabelle überraschend an, sind auch nach elf Spielen noch ungeschlagen und haben bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Monaco und Paris. Fußball-Frankreich steht Kopf - Favre aber bleibt sich treu.

Bloß kein Stillstand

In der Bundesliga machte sich Favre als Trainer von Hertha BSC und später bei Borussia Mönchengladbach einen Namen als Tüftler mit einer klaren Vorstellung davon, wie seine Spieler zu agieren hatten: Als "Tic-Tac-Toc" bezeichnet der Brasilianer Dante, der sowohl in Gladbach als auch jetzt in Nizza unter dem 58-jährigen Schweizer trainierte, diesen auf schnellen Passfolgen basierenden Fußball, den Favre unermüdlich zu perfektionieren versucht.

Malang Sarr (v.) debütierte unter Lucien Favre

Diese Akribie, die während seiner Zeit in Deutschland nicht selten in Verbissenheit ausuferte, scheint nun charakteristisch zu sein für Favres erste Monate an der Côte d'Azur. Er verpasste Nizza, das in der vergangenen Saison fast ausschließlich in einem 4-3-1-2-System antrat, ein neues taktisches Grundgerüst, förderte junge Talente wie den erst 17-jährigen Verteidiger Malang Sarr und verhalf dem als launisch verschrienen Mario Balotelli zurück zu alter Stärke.

Balotelli blüht unter Favre auf

Sieben Tore hat der in bislang sieben Pflichtspielen erzielt - genauso viele Treffer erzielte Balotelli in den vergangenen beiden Jahren zusammen in allen Wettbewerben für den FC Liverpool und den AC Mailand. Der Italiener, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn einer der besten Angreifer Europas, blüht unter Favre regelrecht auf. Dabei war dieses Bündnis zunächst kritisch hinterfragt worden, da Favre in der Vergangenheit immer mal wieder mit ähnlich extrovertierten Spielern wie Marko Pantelic oder Max Kruse aneinandergeraten war.

Schlüsselspieler in Nizza: Dante (l.) und Mario Balotelli (r.)

Favre und Balotelli, zwei Akteure, die in ihrer Außendarstellung kaum gegensätzlicher sein könnten - und dennoch miteinander harmonieren. Auch wenn der Schweizer nicht müde zu betonen wird, Balotelli dürfe sich nicht ausruhen, müsse noch deutlich mehr in der Defensive arbeiten. Da ist es wieder, Favres Credo: Bloß kein Stillstand. Auch deshalb betont er bei jeder Gelegenheit, die Tabellenführung sei noch nicht aussagekräftig, sondern lediglich eine Momentaufnahme.

Gegen Salzburg unter Druck

Dass er gut daran tut, immer wieder als Mahner aufzutreten, zeigt der Blick auf die Europa League. Dort steht Nizza nach drei Spieltagen in einer Gruppe mit Schalke 04, FK Krasnodar und RB Salzburg nur auf dem dritten Rang, der gleichbedeutend wäre mit dem Ausscheiden nach der Gruppenhase.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweitplatzierten aus Krasnodar - Nizza steht damit am Donnerstag im Heimspiel gegen Salzburg bereits unter Druck. Bei einem Sieg wären die Favre-Elf wieder dick im Geschäft, eine Niederlage würde sie dagegen weit zurückwerfen im Kampf um einen Platz in der Zwischenrunde.

mit sid | Stand: 31.10.2016, 12:48