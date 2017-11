Die Ausgangslage

Für Hoffenheim ist Braga das erste Endspiel in der Europa League. Sporting steht mit sieben Zählern auf Tabellenplatz zwei, die TSG lauert drei Punkte dahinter. Mit einem Sieg könnte die Nagelsmann-Elf am direkten Konkurrenten vorbeiziehen, allerdings nur, wenn die Hoffenheimer mindestens einen 2:1 Sieg herausspielen. Gelingt es der TSG nicht, drei Punkte zu holen, können sich die Kraichgauer von der Europa League verabschieden.

Dass das Vorab-Finale gegen die Portugiesen kein lockerer Kick wird, wissen die Hoffenheimer noch aus dem Hinspiel. Im heimischen Stadion ackerte die TSG zwar unermüdlich, doch Braga schoss die Tore. TSG-Trainer Julian Nagelsmann setzt dennoch auf ein ähnliches Konzept: "Ich hoffe, dass wir wie im Hinspiel 20 Großchancen rausspielen - mit dem Unterschied, dass wir nach einer Führung ein zweites oder drittes nachlegen", sagt Julian Nagelsmann. "Ich glaube, dass wir in der Lage sind, dort zu gewinnen."

Die aktuelle Form

Bragas Siegesserie in der portugiesischen SuperLiga hat Sporting zuletzt auf Tabellenplatz vier klettern lassen. Sechs Liga-Spiele lang konnte keine Mannschaft das Team von Trainer Abel Fernando bezwingen. Am Samstag dann ein Dämpfer für das Team: Im vergangenen Jahr noch Finalist, flog Sporting Braga gegen FC Rio Ave aus dem portugiesischen Pokal. Die TSG kann hoffen, dass das Ausscheiden Sporting ein wenig aus dem Tritt bringt.

Erstmal müsste die TSG aber wieder selbst zurück in ihren Lauf vom Saisonbeginn finden: Von den jüngsten zehn Pflichtspielen konnten die Hoffenheimer nur zwei gewinnen - eins davon gegen die Krisen-Kölner. Die mäßige Leistung ließ die TSG auf Tabellenplatz sechs rutschen. Am vergangenen Samstag erkämpften sich die Hoffenheimer gegen Frankfurt immerhin ein Last-Minute-Unentschieden.

Das Personal

In puncto Personalfragen dreht sich bei der TSG momentan alles um die Causa Sandro Wagner. Die Bayern wollen ihren verlorenen Sohn zurück nach München locken und müssen offenbar nur noch über den Preis verhandeln. Wagner will weg und erntete dafür beim Spiel gegen Frankfurt Pfiffe von der Tribüne. Auch Nagelsmann geht davon aus, dass es nur noch eine Frage der Ablösesumme ist, bis sein bester Stürmer den Verein verlässt.

Auch wenn er schon auf dem Sprung ist, in seinen letzten Tagen bei der TSG würde Wagner wahrscheinlich gerne noch aushelfen. Ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel gegen Braga aber muss die TSG auf die Durchschlagskraft des Nationalstürmers verzichten. Der 29-Jährige ist am Mittwoch nicht mit in den Flieger Richtung Portugal gestiegen, sondern bleibt wegen eines Magen-Darm-Infekts zuhause. Ebenfalls verzichten muss Trainer Julian Nagelsmann auf Abwehrspieler Benjamin Hüber. Den Defensivmann plagen weiterhin Knieprobleme.

jab/sid/dpa | Stand: 23.11.2017, 08:30