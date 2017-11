Eine Erfolgsgeschichte geht anders: Nach aktuellem Stand würde keiner der drei Bundesligisten in der Europa League überwintern. Bis zur Halbzeit hat das Trio mit der TSG Hoffenheim, Hertha BSC und dem 1. FC Köln erst einen Sieg zustande gebracht. Nun soll der vierte Spieltag Besserung bringen.

Während sich 1899 Hoffenheim beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir aber immerhin wieder eine gute Ausgangsposition verschaffen kann, drohen Hertha BSC gegen Sorja Luhansk und dem 1. FC Köln gegen Bate Borissow schon das Aus.

Für Köln ist die Liga wichtiger

Borissows Aleksei Rios (l.) und der Kölner Simon Zoller

Ans Aufgeben denkt FC-Torhüter Timo Horn aber längst noch nicht. "Wir haben nicht alles aus uns rausgeholt, um Europa kampflos aufzugeben. Jedes Erfolgserlebnis tut uns gut" , sagte er: "Die Mannschaft lebt, wir geben uns nicht auf, und wir gehen nicht unter. Wir müssen uns die Erfolgserlebnisse zurückholen. Es geht nur über Kampf."

Das Spiel gegen den weißrussischen Meister am Donnerstag (21.05 Uhr) ist für das Liga-Schlusslicht eigentlich nur noch ein Bonus. Für den FC und Trainer Peter Stöger kann es nach den höchst unruhigen vergangenen Wochen eigentlich nur noch darum gehen, sich ein wenig Selbstvertrauen zu holen. Das weiß auch Stöger.

"Die Hoffnung ist größer, gegen Hoffenheim zu gewinnen, wenn wir gegen Borissow hier drei Punkte mitnehmen" , sagte er mit Blick auf das Liga-Heimspiel gegen die TSG am Sonntag. In der Europa League würden die bislang punktlosen Domstädter auch mit einem Sieg Letzter der Gruppe H bleiben.

Hoffenheim dezimiert nach Istanbul

Die Hoffenheimer hoben mit Verletzungssorgen vom Flughafen ab. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle (Mark Uth, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp, Serge Gnabry, Adam Szalai und Ermin Bicakcic) ist Trainer Julian Nagelsmann zum Improvisieren gezwungen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen angesichts der sportlichen Talsohle. In den vergangenen sieben Pflichtspielen hat die TSG nur einen Sieg gefeiert - im Hinspiel gegen Istanbul (3:1).

Die Negativserie führte dazu, dass die Kraichgauer in der Liga auf den siebten Platz abgerutscht sind und in der Gruppe C der Europa League mit lediglich drei Punkten auf dem dritten Platz liegen. Der Sportdirektor versprühte vor dem Abflug dennoch Zuversicht. "Jammern ist kein Ansatz zur Lösung. Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen" , sagte Alexander Rosen: "Wir sind nach wie vor voll dabei und haben es in der eigenen Hand. Wir wollen in die K.o.-Phase."

Berlin droht das frühe Scheitern

Bei der Hertha droht Trainer Pal Dardai ein bitteres Jubiläum. Nach dem Spiel gegen Luhansk (21.05 Uhr) kann schon alles vorbei sein - und das an Dardais 1001. Tag als Cheftrainer. Trotz der schwierigen Ausgangslage in die Zwischenrunde einzuziehen, "wäre wunderbar, wird aber schwierig" , sagte der Ungar. Der 41-Jährige hatte schon nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel von Lwiw allen Rechenspielen ums Weiterkommen eine Absage erteilt.

Verständlich, bei nur einem Punkt aus drei Spielen. Verliert die Hertha gegen Luhansk und holt der Östersunds FK parallel bei Athletic Bilbao mindestens ein Unentschieden, platzt der Traum von der K.o.-Phase vorzeitig.

Stand: 02.11.2017, 08:00