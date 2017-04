Das Team von Trainer Jose Mourinho setzte sich im heimischen Old Trafford gegen den RSC Anderlecht nach dem 1:1 im Hinspiel mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung durch und darf trotz einer bislang durchwachsenen Saison weiter auf einen Titel hoffen. Youngster Marcus Rashford (107.) erzielte den umjubelten Siegtreffer, Uniteds Superstar Zlatan Ibrahimovic hatte sich kurz zuvor am rechten Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Der 19 Jahre alte Rashford erlöste die Gastgeber, zuvor hatte Anderlechts Kapitän Sofiane Hanni (32.) die Führung des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan (10.) ausgeglichen. Von Ibrahimovic war bis auf zwei kläglich vergebene Chancen (71./82.) wenig zu sehen.

Celta Vigo hält spanische Fahne hoch

Ebenfalls im Halbfinale, das am Freitag (13.00 Uhr) im Schweizer Nyon ausgelost wird, steht Celta Vigo. Dem Tabellenzehnten der spanischen Primera Division reichte nach dem 3:2 im Hinspiel ein 1:1 (0:0) beim KRC Genk aus Belgien für den Einzug in die Runde der besten Vier. Pione Sisto (63.) traf für Celta, Leandro Trossard (67.) erzielte den Ausgleich, der Genk nicht mehr für die nächste Überraschung reichte.

Lyon mit den besseren Nerven

Lyon behielt im Elfmeter-Drama bei Besiktas Istanbul mit 7:6 die Nerven, Maxime Gonalons verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Nach 90 Minuten hatte es 1:2 (1:1) gestanden, ebenso nach Ende der Verlängerung. Der Ex-Hoffenheimer Andreas Beck wurde bei Besiktas in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte beide Teams nach den Krawallen des Hinspiels mit einer Bewährungsstrafe für die kommenden zwei Jahre belegt, es droht der Ausschluss für eine Saison im Europapokal. In Istanbul blieb es auf den Rängen ruhig. Talisca (27./58.) traf doppelt für Besiktas, Alexandre Lacazette (34.) für Lyon.

Die Hin- und Rückspiele des Halbfinals werden am 4. und 11. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 24. Mai in Stockholm statt. Deutsche Mannschaften sind in den beiden europäischen Wettbewerben ab dem Halbfinale nicht mehr vertreten.

