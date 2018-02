OGC Nizza unterlag am Donnerstag (22.02.2018) im Rückspiel der Zwischenrunde bei Lokomotive Moskau 0:1 (0:1). Weil Nizza vor einer Woche vor eigenem Publikum bereits das Hinspiel mit 2:3 verloren hatte, bedeutet diese knappe Niederlage, für die Moskaus Routinier Igor Denisow mit seinem Flachschuss in der 30. Minute sorgte, das Europa-League-Aus für den Tabellenneunten der Ligue 1.

Der ehemalige Bundesligaprofi Dante kam für Nizza in beiden Spielen zum Einsatz, konnte die wacklige Abwehr aber nicht ausreichend stabilisieren. So reichten am Ende auch zwei Hinspiel-Treffer von Mario Balotelli nicht zum Weiterkommen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 22.02.18, ab 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 22.02.2018, 16:41