Der Dritte der englischen Premier League unterlag am Donnerstagabend (16.02.2017) im Zwischenrunden-Hinspiel überraschend bei KAA Gent aus Belgien mit 0:1 (0:0). Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in London müssen die "Spurs" mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um die Runde der letzten 16 Teams zu erreichen. Jeremy Perbet erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber (59. Minute).

Klare Siege für Lyon und Rostow

Gute Chancen auf das Achtelfinale haben dagegen der russische Club FK Rostow und der französische Vizemeister Olympique Lyon, die in der Champions League jeweils Gruppendritter geworden waren. Rostow besiegte Sparta Prag zuhause mit 4:0 (3:0), Lyon bezwang den niederländischen Club AZ Alkmaar auswärts mit 4:1 (2:0).

Auch der dänische Meister FC Kopenhagen mit dem früheren Kölner Trainer Stale Solbakken erspielte sich mit dem 2:1 (1:0) beim bulgarischen Serienchampion Ludogorez Rasgrad eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

sid/dpa/red | Stand: 16.02.2017, 21:18