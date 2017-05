Beim Liga-Debüt jünger als sein Vater

Jetzt ist es wieder soweit. Gegen Manchester United kämpft der niederländische Rekordmeister am Mittwoch (24.05.17) im Finale um den Sieg in der Europa League - auf den Tag genau 22 Jahre nach dem letzten Triumph. Und wer steht im Team der Rot-Weißen? Patrick Kluiverts Sohn Justin, Stürmer - und genau wie damals sein Vater 18 Jahre alt.

Genau wie er begann Justin bei Ajax mit dem Fußballspielen und durchlief die berühmte Jugendakademie des Klubs. Erst im Januar feierte er beim Ligaspiel in Zwolle sein Profidebüt und war dabei jünger als sein Vater, der 1994 im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal als Profi für Ajax auflief.

Scorerpunkt gegen Schalke

Seitdem ist er fester Teil des Kaders. Trainer Peter Bosz führt ihn langsam heran. 14 Ligaspiele machte Kluivert in der Rückrunde, sieben Mal stand er von Beginn an auf dem Platz. Im März machte er beim 1:1 bei Excelsior Rotterdam sein erstes Tor, beim 4:0 gegen Deventer traf er ein zweites Mal.

Und auch in der Europa League vertraut Bosz auf Kluivert. Sechs Einsätze hat der dort schon, so spielte er im Viertelfinale gegen den FC Schalke und im Halbfinale gegen Olympique Lyon. Beim 2:0 im Hinspiel gegen den Bundesligisten legte er Davy Klaassen ein Tor auf.

Der Traum vom Fußball-Märchen

Justin ist ein anderer Spielertyp als sein Vater. Er ist schneller, beweglicher und trickreicher. Dafür ist er nicht so stark im Kopfballspiel und mit 1,75-Meter auch 15 Zentimeter kleiner als Patrick.

Nicht nur Kluivert träumt wohl davon, dass er im Finale gegen Manchester United wie einst sein Vater das entscheidende Tor schießt. Vielleicht nach seiner Einwechslung, es wäre ein kleines Fußball-Märchen. Doch nicht nur das will er ihm nachtun. Das Finale von Stockholm, und da ist er sehr ehrlich, soll nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Topstar sein.

"Mein Traum ist es, der entscheidende Spieler bei Ajax zu werden und dann den nächsten Schritt zu einem größeren Klub zu machen" , sagt er und hat auch schon einen Verein im Sinn: "Mein Traumklub ist Barcelona." Dort spielte von 1998 bis 2004 auch sein Vater. Heute ist er Sportdirektor bei Paris St. Germain.

Auch Blind will es dem Vater nachtun

Kluivert ist übrigens nicht der einzige Niederländer, der in Stockholm vom Pokal träumt. Daley Blind will mit Manchester United den Cup gewinnen. Auch er hat eine Ajax-Vergangenheit und einen berühmten Vater. Danny Blind holte 1995 an der Seite von Patrick Kluivert in Wien den Henkelpott - und durfte den als Kapitän des Teams sogar in den Himmel strecken.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 24.5., 22.50 Uhr

vdv/dpa | Stand: 23.05.2017, 13:18