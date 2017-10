FC sehnt Ende der Negativ-Serie herbei

Dass der 5:0-Erfolg im DFB -Pokal gegen Fünftligist Leher TS zum Saisonauftakt kein Gradmesser sein würde, war wohl jedem Kölner Fußball-Fan klar. Dass die darauf folgenden zehn Pflichtspiele in Bundesliga und Europa League dem 1. FC aber lediglich vier weitere Torjubel und nur einen mageren Punkt bescherten, dürfte selbst routinierte Pessimisten erschüttert haben.

Da aber nicht nur erfreuliche Serien, sondern eben auch die unerfreulichen früher oder später ein Ende haben, sind die Kölner am Mittwoch optimistisch gen Borrisow geflogen, wo sie am Donnerstag (19.10.2017, 19 Uhr) ihr drittes Europa-League-Spiel absolvieren. Dort sollen in der Comeback-Saison nach 25-jähriger Europapokal-Abstinenz endlich die ersten internationalen Punkte eingesammelt werden.

Die Torausbeute der Kölner ist desolat

Matthias Lehmann

" Warum sollten wir nicht punkten? Nur weil wir null Punkte haben, heißt das nicht, dass wir da hinfliegen, uns abschlachten lassen, und wieder zurückfliegen ", sagte FC-Kapitän Matthias Lehmann am Mittwoch (18.10.2017) vor dem Abflug nach Minsk. Wollen die Domstädter indes mehr als nur einen Punkt einsammeln, kommen sie nicht umhin, eigene Tore zu schießen. Bei bis dato drei Treffern in der Bundesliga und einem weiteren in der Gruppe H der Europa League dürfte das kein leichtes Unterfangen werden. Um die wenig produktive Torfabrik des FC auf Vordermann zu bringen, hat Trainer Peter Stöger in dieser Trainingswoche zu ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen und das runde Spielgerät zeitweilig aus dem Verkehr gezogen.

Zur Förderung der Handlungsschnelligkeit und Konzentration seiner Spieler ließ er sie unter anderem mit einer "Bohne" trainieren. Dieser Ball mit dem etwas anderen Sprungverhalten, sollte sie schulen, das Unwahrscheinliche zu erwarten.

Der FC steht auch in der Liga mit dem Rücken zur Wand

Köln-Trainer Peter Stöger

Ob der erste Sieg in der Europa League durch diese Maßnahme wahrscheinlicher geworden ist, vermag niemand zu sagen. Aber da der FC in der Bundesliga wie in der Europa League als Letzter jeweils mit dem Rücken zur Wand steht, kann es eigentlich nur noch in eine Richtung gehen. Zudem wird das Ende der Negativ-Serie mit jedem weiteren Spiel wahrscheinlicher. Sollte es beim weißrussischen Rekordmeister BATE Borissow noch nicht mit dem ersehnten Sieg klappen, nimmt der FC am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen den nächsten Anlauf.

Das Bundesliga-Duell ist aus FC-Sicht ohnehin wichtiger: " Auch wenn es nicht einfach wird, wollen wir bei dem Spiel versuchen, Selbstvertrauen zu tanken und uns gut auf die Bundesliga vorzubereiten. Sonntag ist das deutlich wichtigere Spiel ", so der 34-jährige Lehmann.

Stand: 18.10.2017, 17:09