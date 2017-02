"Das sind nur Glücksgefühle"

Unterdessen feierte die Mannschaft mit ihren knapp 4.000 Anhängern vor der Fankurve, tanzte und sang. "Das ist unglaublich. Das sind nur Glücksgefühle" , sagte Flügelspieler Patrick Herrmann. Trainer Dieter Hecking war begeistert von dem Auftritt seiner Mannschaft und ihrem Anführer. "Lars Stindl ist ein hervorragender Kapitän. Ich habe schon zu meinem Amtsantritt gesagt, dass er für mich zu den Führungsspielern zählt. Wie er die Mannschaft in seiner ruhigen und besonnen Art führt, so etwas wünscht man sich als Trainer" , sagte Hecking, der schon zum zweiten Mal in diesem Jahr erlebte, wie sein Team ein Spiel nach 0:2-Rückstand noch gewann. In der Bundesliga gelang das beim 3:2-Erfolg in Leverkusen.