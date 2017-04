Europa League, Halbfinale

Das hätte für Manchester United schlimmer kommen können: Der englische Renommierklub trifft im Halbfinale der Europa League auf Celta Vigo.

Der spanische Außenseiter steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in einem Europapokal-Halbfinale. Der Klub aus Galizien unterstreicht einmal mehr, wie ernst die spanische Mittelklasse die Europa League nimmt.

Endspiel in Stockholm

"Das Europa-League-Finale zu erreichen, wäre das perfekte Ende unserer Saison" , sagte Uniteds Trainer José Mourinho. Die zweite Partie bestreiten Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam und Olympique Lyon, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab.

Die Hinspiele finden am 4. Mai (21.05 Uhr) statt, die Rückspiele folgen eine Woche später. Am 24. Mai (20.45 Uhr) wird das Endspiel in Solna bei Stockholm angepfiffen.

dpa, sid | Stand: 21.04.2017, 12:22