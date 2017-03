1972/73, UEFA-Pokal:

1972/73 gibt es gleich zwei deutsche Duelle im UEFA-Pokal. In der dritten Runde trifft der 1. FC Köln auf Borussia Mönchengladbach. Es ist das erste Europacup-Duell zweier Bundesliga-Teams - und Borussia Mönchengladbach setzt sich am Ende deutlich durch. Nach einem 0:0 in Köln siegt Gladbach im heimischen Stadion mit 5:0 gegen den rheinischen Rivalen. So wie der 1. FC Köln kann in der nächsten Runde auch der 1. FC Kaiserslautern den Lauf der Niederrheiner nicht stoppen. Im Viertelfinale gewinnt Gladbach mit 2:1 in Kaiserslautern und fertigt die Pfälzer beim Rückspiel am 20. März auf dem Bökelberg mit 7:1 ab. Erst im Finale scheitern die Borussen gegen den FC Liverpool - dort spielt Kevin Keegan (links), der später beim HSV anheuert.