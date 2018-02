Die Dortmunder hatten die Partie, die von beiden Seiten mit durchaus gesunder Härte geführt wurde, nun im Griff. Der ganz große Spielfluss kam allerdings aufgrund der vielen Fouls erst einmal nicht mehr zustande. Für ein taktisches Trikotzupfen sah Julian Weigl unter anderem eine Gelbe Karte - der Mittelfeldspieler fehlt damit im Rückspiel. Die Halbzeitführung der Mannschaft von Peter Stöger war jedenfalls verdient.

Doppelschlag nach der Pause

Aus der Pause kamen jedoch die Gäste deutlich schwungvoller. Nur sechs Minuten waren gespielt, als eine Flanke von der linken Seite ewig lange in Richtung Iličić unterwegs war. Der slowenische Stürmer konnte den Ball unbehelligt am langen Pfosten annehmen und im linken Eck unterbringen.

Dass in der Entstehung des Tores eine Abseitsposition nicht geahndet wurde, musste der BVB noch unter "Pech" verbuchen. Doch die Stöger-Elf wirkte geschockt und kassierte nur vier Minuten nach dem Ausgleich auch noch das 1:2: Erneut war es Iličić, der eine Flanke von links diesmal direkt verwertete - Bürki hatte die Hereingabe noch mit den Fingerspitzen touchiert.

Götze-Einwechslung bringt Dortmund zurück ins Spiel

Es dauerte etwas, bis der BVB sich berappelt hatte. Die Einwechslung von Mario Götze für Reus war ein belebendes Element. Nach Zusammenspiel mit Schürrle war es Götze, der Batshuayi kurz vor dem Sechzehner bediente. Dortmunds Mittelstürmer ließ sich nicht lange bitten und nagelte den Ball vom Strafraumrand in die rechte Ecke (65.). In der Schlussphase hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, konnten diesen aber gegen nun tiefer stehende Italiener lange nicht in gute Gelegenheiten ummünzen.

Der eine Geistesblitz sollte aber in der Nachspielzeit doch noch kommen - wieder hatte ihn Götze. Sein Pass auf Batshuayi in die Schnittstelle war nicht zu verteidigen und Batshuayi unterstrich noch einmal seine Torjägerqualitäten und vollstreckte eiskalt zum Sieg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 15.02.18, 22.50 Uhr