Dass RB Salzburg in der Europa League dabei ist, begeistert in Österreich niemanden so recht. Schließlich träumt man seit fast einem Jahrzehnt vom großen Wurf - der Teilnahme an der Champions League. Nun steht am Donnerstagabend (29.09.16) in Gelsenkirchen ein Duell mit einem Klub an, der sich selbst auch lieber in Europas Elite-Klasse sehen würde.

Vor dem Spiel bei Schalke 04 stehen die Salzburger gehörig unter Druck. Ein Gefühl, dass die Schalker nach dem historisch schlechten Saisonstart in der Bundesliga mit null Punkten aus fünf Spielen nur allzu gut kennen. Immerhin konnten die Königsblauen das Auftakt-Spiel in der Europa League mit 1:0 bei OGC Nizza für sich entscheiden. Salzburg hingegen musste eine 0:1-Heimpleite gegen FK Krasnodar hinnehmen.

"Kinderfußball" in Salzburg

"Ich hatte das Gefühl, dass Männer gegen Burschen gespielt haben" , sagte RB -Coach Oscar Garcia damals. Angesichts der Tatsache, dass der spanische Fußball-Lehrer einen Kader zur Verfügung hat, der im Schnitt etwa 23,5 Jahre alt ist, trügt ihn sein Gefühl wohl nicht. Routinier Jonathan Soriano, mit 31 Jahren der viertälteste Spieler im Team, und der inzwischen nach Augsburg gewechselte Martin Hinteregger, hatten schon in der Vorsaison den vermeintlichen "Kinderfußball" der Salzburger kritisiert.

Ralf Rangnick, Sportdirektor des Schwester-Klubs RB Leipzig, hatte die Devise mit der Verpflichtung von jungen Spielern schon zu seiner Zeit in Salzburg ausgerufen. Inzwischen profitiert er davon. Mit Naby Keita, Benno Schmitz und Bernardo haben gleich drei Salzburger Leistungsträger den Klub im Sommer in Richtung Leipzig verlassen.

Salzburg nur noch Ausbildungsverein?

"Jetzt sind wir ein Ausbildungsverein" , ärgerte sich "Bullen"-Trainer Garcia Ende August über die Abgänge. Vor allem der Weggang von Bernardo kurz vor Ende der Transferfrist sei "nicht leicht zu verkraften". Der 43-Jährige ging sogar noch weiter und sah sich gezwungen, die sportlichen Saisonziele des Klubs anzupassen: "Wir müssen unser Ziel ändern." Sportdirektor Christoph Freund pflichtete ihm bei: "Wir müssen nicht jedes Jahr Meister werden."

Auch die Fans liefen Sturm. In einem offenen Brief an die Vereinsvertreter beklagten sie, als Farmteam für Leipzig nur noch "eine Lachnummer im Fußball" zu sein. Der Traum von der Champions League dürfte damit in immer weitere Ferne rücken. Dabei war Garcia, der erst seit Jahresbgeinn im Amt ist, mit dem großen Ziel angetreten, die Salzburger genau dorthin zu führen. So steinig der Weg über die Qualifikation auch sein mag: Nur der österreichische Meister darf ihn überhaupt antreten. Auf den Zweit- und Drittplatzierten wartet die Europa-League-Qualifikation.

Top-Spiel bei Sturm Graz steht an

Salzburgs Dauerbrenner: Jonathan Soriano (l.)

Dass die Saison 2016/17 in der österreichischen Bundesliga also kein Spaziergang werden würde, haben die Verantwortlichen bereits kommen sehen. Inzwischen hat man sich, nach mäßigem Saisonstart, einigermaßen gefangen. Seit dem ersten Saisonsieg am dritten Spieltag gegen St. Pölten ist der Klub in der Liga ungeschlagen. Bei Meisterschaftskonkurrent Rapid Wien holte man immerhin ein torloses Remis. Genau wie am letzten Spieltag beim Überraschungsvierten aus Altach.

Die bislang einzige Saisonpleite aber datiert vom 1. Spieltag. Mit 1:3 unterlagen die "Bullen" Ende Juli bei Sturm Graz. Das Team von Trainer Franco Foda, ehemals Coach des 1. FC Kaiserslautern, steht nach neun Spieltagen an der Tabellenspitze. Am Wochenende kommt es zum Duell mit Verfolger Salzburg.

Zu schwach für Europa?

Haben die RB -Spieler also bereits das Liga-Topspiel im Hinterkopf, wenn es auf Schalke um wichtige Punkte in der Europa League geht? Vermutlich nicht. Aber Salzburgs bisherige Europa-Bilanz und vor allem das Duell mit Krasnodar lässt erahnen, dass es nicht nur um Erfahrung geht, sondern womöglich auch um die Einstellung.

Für die heimische Liga zu gut und für Europa zu schwach? Diese Erklärung wäre zu einfach. Und doch begann Garcia seine Erklärung für das erneute Scheitern in den Champions-League-Playoffs gegen Dinamo Zagreb mit den einfachen Worten: "Das ist Champions League."

Blickt man auf die bisherige Bilanz Zagrebs in der Königsklasse - zwei Spiele, zwei Niederlagen, 0:8 Tore - darf die Frage erlaubt sein, ob es für Salzburg anders gelaufen wäre. Da sich der Klub schon in der Europa League schwer tut: Vermutlich nicht.

Die Dominanz bröckelt

Dabei sind sie mit peinlichen Niederlagen in Europa nicht allein. Rapid Wien beispielsweise erlebte im vergangenen Jahr in der Zwischenrunde der Europa League ein Debakel gegen den FC Valencia - und verlor mit 0:6 und 0:4. Die österreichische Liga ist also international kaum konkurrenzfähig - scheint dafür aber daheim wieder spannender zu werden.

Salzburg ist längst nicht mehr so dominant wie in den vergangenen Jahren - und wird trotz großzügiger finanzieller Unterstützung so schnell nichts daran ändern können, dass Österreich im europäischen Fußball im Augenblick keine große Rolle spielt. Ein Punktgewinn auf Schalke käme daher schon fast einer kleinen Sensation gleich.

Stand: 29.09.2016, 08:30