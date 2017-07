Saison 2016/2017 - Hertha BSC: In schlechter Erinnerung ist der Auftritt der Hertha im Vorjahr geblieben. Nach einer katastrophalen Rückrunde waren die Berliner von Platz drei auf Rang sieben abgestürzt und mussten in der Europa-League-Qualifikation gegen Bröndby IF ran. Nach einem 1:0 im Hinspiel setzte es in Dänemark eine 1:3-Niederlage, die Hertha schied aus. Die Spötter prophezeiten eine schwierige Saison, aber dieses Mal machte es das Team von Pal Dardai besser und steht jetzt direkt in der Gruppenphase.