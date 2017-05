Vigo als Favoritenschreck im Halbfinale

Doch der Gewinn der Europa League bedeutet vor allem eines: einen Startplatz in der Champions League. Der Sieg in der Europa League berechtigt zur Teilnahme an der Champions League - und Manchester belegt in England zurzeit keinen der ersten vier Plätze.

Zudem könnte Manchester die spanische Vorherrschaft in Europa ein wenig eingrenzen. In den jüngsten drei Jahremn gingen alle sechs Trophäen an spanische Teams, ein Erfolg Manchesters würde diese Serie beenden, da im anderen Halbfinale Ajax Amsterdam und Olympique Lyon stehen.

Manchester ohne Ibrahimovic

Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt, was ein besonderer Antrieb für Manchesters schwedischen Stürmer Zlatan Ibrahimovic gewesen wäre, doch der fehlt wegen einer Knieverletzung.

nch/sid/dpa | Stand: 04.05.2017, 08:30