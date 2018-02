Borussia Dortmund hat den Einzug ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Gegen Atalanta Bergamo kam Dortmund im Rückspiel am Donnerstag (22.02.2018) zu einem 1:1-Unentschieden und steht damit dank des 3:2-Hinspielerfolgs in der nächsten Runde. Allerdings musste der BVB lange zittern. Erst der späte Ausgleich durch Marcel Schmelzer ließ Dortmund jubeln (83.).

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir eine Runde weiter sind. Das ist das Wichtigste", sagte Schmelzer dem Sender "Sport1". Wer am 8. und 15. März der nächste Gegner der Dortmunder wird, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag in Nyon.

Dortmund schlafmützig

Den Start in dieses Spiel verschlief Borussia Dortmund vollkommen. Atalanta Bergamo wirkte wacher und ging mit der ersten Chance des Spiels direkt in Führung. Nach einer scharf getretenen Ecke von der linken Seite unterlief Dortmunds Keeper Roman Bürki den Ball und auch die restlichen Dortmunder wirkten unsortiert, Bergamos Abwehrspieler Rafael Toloi stand am zweiten Pfosten völlig frei und schob ohne Probleme ein (11.).