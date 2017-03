Viertelfinale in der Europa League

Schalke 04 ist bei der Auslosung zum Viertelfinale der Europa League dem ganz großen Brocken Manchester United aus dem Weg gegangen. Die Gelsenkirchener treffen in der Runde der letzten Acht auf Ajax Amsterdam.

Die Partien finden am 13. und 20. April statt.

Das Viertelfinale im Überlick:

RSC Anderlecht - Manchester United

Celta de Vigo - KRC Genk

Ajax Amsterdam - Schalke 04

Olympique Lyon - Besiktas Istanbul



Das Halbfinale ist auf den 4. und 11. Mai terminiert. Das Finale findet am 24. Mai in Solna bei Stockholm statt. Titelverteidiger ist der FC Sevilla, der vor wenigen Tagen gegen Leicester City in der Champions League ausschied.

Stand: 17.03.2017, 13:03