Europa League - Schalke trifft auf Gladbach

Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach. Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen PAOK Saloniki durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach toller Aufholjagd den AC Florenz nieder. Damit steht fest, dass ein Bundesligist das Viertelfinale im April erreicht. Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.

Gladbach und Schalke treffen durch die Auslosung innerhalb von zwölf Tagen gleich dreimal aufeinander. Denn schon am 4. März empfängt das Team von Gladbachs Trainer Dieter Hecking die Königsblauen zum 23. Spieltag in der Bundesliga. Neben den drei Schalke-Partien warten auf das Hecking-Team zwei Duelle beim Hamburger SV, im Pokal am 1. März und in der Liga am 12.

red/sid | Stand: 24.02.2017, 13:42