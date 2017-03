Max Eberl: "Fahren mit gutem Ergebnis nach Hause"

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl erlebte ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Allerdings kam seine Mannschaft nicht so gut in Tritt wie zuletzt - am Ende stand dennoch ein wichtiges Auswärtstor.