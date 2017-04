Scouts in aller Welt

Die funktioniert ganz einfach. Die Kinder und Jugendlichen werden schon sehr früh taktisch und technisch geschult. Schon die Kleinsten bekommen das Spielsystem der Profimannschaft gelehrt, meist ist ein Ex-Spieler der Trainer. In der ganzen Welt hat Ajax seine Scouts. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis.

Ajax bejubelt den Sieg in der Champipons League 1995

Der Champions-League-Sieg 1995 war der letzte große internationale Erfolg des niederländischen Renommierklubs. Wenige Jahre danach fiel das Team auseinander. Die Stars zog es ins Ausland - nach Italien, England und Spanien.

Hohe Transfererlöse

Natürlich funktioniert die Jugendarbeit in Amsterdam auch heute noch prächtig - jedenfalls wenn man die Tansferbilanz betrachtet. Der Klub bildet junge Talente aus aller Welt aus, um sie dann später für viel Geld abzugeben. Vor der Saison kaufte Ajax Spieler für 35,5 Millionen Euro ein und hatte Transfererlöse in Höhe von 80,5 Millionen Euro vorzuweisen.

Der Branchendienst "Transfermarkt" hat errechnet, dass Ajax zwischen 2010 und 2017 214,8 Millionen Euro durch Spielerverkäufe eingenommen hat und die Ausgaben mit 90,2 Millionen vergleichsweise gering waren.

Das lange Warten auf einen Weltstar

Wesley Sneijder (l.) und Rafael van der Vaart zu Ajax-Zeiten

Dass der Klub seit 1995 auf einen großen Titel wartet, liegt daran, dass die Ajax-Schule schon lange keinen Weltstar mehr hervor gebracht - geschweige denn eine ganze Generation wie 1995. Gute Spieler ja, aber einen Star nicht. Nach der "Goldenen Generation" brachten es allenfalls noch die Ajax-Schüler Wesley Sneijder und Rafael van der Vaart zu ein wenig Ruhm. Die beiden spielten immerhin bei Real Madrid. Daley Blind steht bei Manchester United unter Vertrag. Und auch aktuell hat kaum ein Spieler das Potenzial zum Weltstar. Zwölf Spieler aus der hauseigenen Schule stehen im Kader des Trainers Peter Bosz. Bekannt sind aber allenfalls Jairo Riedewald, Matthijs de Ligt, Joël Veltman, Kenny Tete, Davy Klaassen und Kasper Dolberg.

Wenig Argumente

Ajax ist heute mehr denn je ein Sprungbrett für Talente. Die wechseln oft viel zu früh ins Ausland, wo sie dann oft nicht zum Zug kommen und in ihrer Entwicklung stagnieren. Amsterdams vielleicht bester und vor allem treffsicherster Stürmer Dolberg ist übrigens Däne. Auch er wird vielleicht nicht mehr lange bei Ajax bleiben. Schon jetzt haben zahlreiche Topklubs ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.

Doch der Klub hat wenig Argumente, die Spieler in der heimischen Ehrendivison zu halten. Seit 2014 wartet Ajax auf die Meisterschaft. Auch in diesem Jahr wird es vielleicht nichts werden. Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam liegt in der Tabelle drei Punkte vor den Rot-Weißen. Und Zweiter zu werden ist in den Niederlanden nicht allzuviel wert. Nur der Meister qualifiziert sich direkt für die Champions League, der Zweite muss in die Playoffs. Dort scheiterte Ajax als Vizemeister in der aktuellen Saison am russichen Klub FK Rostow.

Auswirkungen auch auf das Nationalteam

Wenigstens in der Europa League lief es rund. In einer Gruppe mit Standard Lüttich, Celta Vigo und Panathinaikos Athen wurde Ajax ungeschlagen Erster und setzte sich in der K.o. -Phase gegen Legia Warschau und den FC Kopenhagen durch. Jetzt geht es gegen den FC Schalke 04.

Unter all dem leidet auch die niederländische Nationalmannschaft. Bei der jüngsten 0:2-Niederlage in der EM-Qualifikation in Bulgarien standen in de Ligt und Klaassen gerade mal zwei Ajax-Spieler im Team. Der erst 17 Jahre alte Innenverteidiger de Ligt sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus und blieb nach desolater erster Hälfte in der Halbzeit in der Kabine.

Nachwuchskonzept ist wohl überholt

Dabei war Ajax über Jahre hinweg eine scheinbar nie versiegende Talente-Quelle für die Elftal. "Ich habe immer gesagt, dass es aktuell nicht das Problem des Nationaltrainers ist, sondern es liegt an der Jugendarbeit" , sagt Ex-Bundesligatrainer Huub Stevens und meint damit wohl auch Ajax Amsterdam.

Dessen Nachwuchskonzept, das sich noch am "Voetbal Totaal" ("Fußball total") der erfolgreichen früheren Zeiten richtet, scheint sich überholt zu haben - das 4-3-3-System mit zwei klassischen Außenstürmern, die Positionstreue und das Streben nach viel Ballbesitz. Denn während die Niederländer an der Perfektion des schönen Spiels werkeln, werden sie von anderen Ländern in Sachen Athletik, Taktik und Flexibilität deutlich überholt. Und und so wurde Ajax international über die Jahre schlichtweg abgehängt.

