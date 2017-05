Im Heimspiel gegen die Franzosen will die Mannschaft von Trainer Peter Bosz den Grundstein dafür legen, die Generalprobe in der Liga gegen den Tabellendritten PSV Eindhoven misslang jedoch. Durch die 0:1-Niederlage Ende April hat man als Zweiter nun schon vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam - die Meisterschaft ist damit zwei Spieltage vor dem Saisonende wohl nicht mehr möglich.

Erfolgreiche Youngster

Wohl aber der Triumph in der Europa League - der mögliche erste internationale Titel nach 22 Jahren Durststrecke würde die Fans sicherlich entschädigen und auch das aktuelle Team erinnert durchaus entfernt an alte, sehr erfolgreiche Europacup-Zeiten. Denn die vier besten Torjäger Kasper Dolberg (19 Jahre alt), Davy Klaassen (24), Bertrand Traore (21) und Hakim Ziyech (24) sind allesamt unter 25 Jahre alt, dazu kommt im Ex-Bundesligaprofi Amin Younes (23) ein weiteres junges Offensivtalent. Mit einer Startelf, die im Durchschnitt meistens zwischen 23 und 24 Lenze auf dem Buckel hat, setzt man auf eines der jüngsten Ensembles in Europas Profifußball.

Dolberg oder die beiden 17-Jährigen Justin Kluivert (Sohn von Hollands Fußball-Ikone Patrick Kluivert) und Matthijs de Ligt stehen für das neue Gesicht des Traditionsvereins und wollen nun nicht nur dabei helfen, die Zukunft, sondern eben auch schon die Gegenwart erfolgreich zu gestalten. Schalke 04 musste sich im Viertelfinale davon überzeugen, dass das junge Team bereits jetzt über ein beachtliches Leistungspotenzial verfügt, mit 2:0 und 2:3 n.V. kegelten die Niederländer den Revierklub aus dem Wettbewerb.

Auch mal Leistungsschwankungen

"Es ist für den niederländischen Fußball gut, dass wir im Halbfinale stehen. Viele Leute hätten uns das nicht zugetraut. Wir haben gezeigt, was wir können und wollen noch mehr zeigen" , meinte Bosz vor dem ersten Halbfinalspiel in Amsterdam und ergänzte: "Lyon hat eine gute Mannschaft. Aber jedes Team ist verwundbar. Wir wollen immer das Spiel machen und Lyon wird auf Konter spielen. Meine Mannschaft ist auf alles vorbereitet."

Tatsächlich ist es beachtlich, dass eine so junge Mannschaft auch in der Europa League gegen Gegner wie Schalke schon in der Lage ist, Tempo und Spiel zu diktieren, Bosz kommt mit seiner "Schülermannschaft" offenbar gut zurecht. Dass es da auch einmal zu Leistungsschwankungen kommen kann und in einem so langen Wettbewerb wie der Saison in der Eredivise, wo konstante Leistungen gefragt sind, der Titel nicht unbedingt herausspringen muss, ist den Verantwortlichen klar. Ein Wettbewerb wie die Europa League bietet da aufgrund seiner Beschaffenheit mit weniger Spielen und weniger Gelegenheiten zu Leistungsschwankungen größere und auch prestigeträchtigere Chancen.

Gegner alle erfahrener

Die Startelf von Gegner Lyon war im letzten Ligaspiel, dem 2:1-Auswärtssieg gegen SCO Angers, übrigens im Schnitt etwa drei Jahre älter und erfahrener, genau wie die der beiden anderen Halbfinalteilnehmer Manchester United und Celta Vigo. Es wäre schon eine kleine Sensation, wenn Ajax mit dieser Mannschaft den Titel gewinnen würde und es könnte tatsächlich eine neue Ära eingeläutet werden - wenn natürlich auch nicht in dem Ausmaß vergangener Zeiten. Den ersten Schritt dahin kann dieses so perspektivenreiche Team heute Abend gehen.



Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 03.05., 22.50 Uhr

rt/sid | Stand: 03.05.2017, 08:30