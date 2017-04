Der Anschlag von Dortmund schockierte auch den Erzrivalen. Als die neuen "Eurofighter" von Schalke 04 in den Mannschaftsbus nach Amsterdam stiegen, waren die Bilder vom Vorabend noch präsent. "Es ist direkt vor unserer Haustür passiert. Man merkt den Spielern an, dass sie damit zu kämpfen haben" , sagte Trainer Markus Weinzierl.

"Alle sind mit den Gedanken bei Dortmund"