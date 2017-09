Duisburg visiert gegen Kiel ersten Heimsieg an

Der MSV Duisburg bangt vor dem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel am Freitag (22.09.2017, 18.30 Uhr) um Fabian Schnellhardt. Der Mittelfeldmann leidet an den Nachwirkungen eines fiebrigen Infekts und war bereits am Dienstag beim 2:2 in Ingolstadt ausgefallen. " Für Schnellhardt wird es knapp" , sagte MSV-Trainer Ilja Gruev vor dem Duell mit Kiel.

MSV will den ersten Heimsieg

Knapp eine Woche nach dem 1:6 gegen Nürnberg wollen die Duisburger, die sieben ihrer acht Punkte auswärts holten, den ersten Saison-Heimsieg. " Wir haben spielerisch immer ein gutes Niveau gezeigt. Jetzt müssen wir mental bereit sein, alles abzurufen, um das Spiel zu gewinnen ", meinte Gruew.

Kiel überraschend Tabellenvierter

Der MSV und Kiel hatten in der vergangenen Spielzeit die 3. Liga dominiert und waren gemeinsam aufgestiegen. " Wir kennen Kiel, das wird ein sehr interessantes, kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe ", befand Gruev.

In der vergangenen Drittliga-Spielzeit endete die Partie an der Wedau torlos. Die Kieler "Störche" stehen derzeit nach sieben Spieltagen überraschend auf dem vierten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga, mussten aber zuletzt eine 0:1-Heimpleite gegen den FC St. Pauli einstecken.