Srbeny erzielt Paderborns späten Siegtreffer

Dass die Kölner am Mittwoch einen 2:1-Sieg in Chemnitz feiern konnte, lag sicher auch an der sehr guten Leistung von Torwart Tim Boss. Der musste das ein oder andere Mal sein ganzes Können aufbieten, denn wie Trainer Uwe Koschinat nach dem Spiel feststellen musste, " hat uns Chemnitz in vielen Phasen des Spiels regelrecht überrollt ". Allerdings sei es auch eine Qualität der Mannschaft sehr effektiv, sehr fokussiert zuzuschlagen, so der Coach.

Fortuna Kölns Torwart Tim Boss war ein Sieggarant bei der Partie in Chemnitz.

Genau diese Eigenschaft fehlt den Sportfreunden aus Lotte zur Zeit. So wie bei der 0:1-Heimpleite gegen Wiesbaden am Dienstag, als erst Kevin Freiberger eine Viertelstunde vor Spielschluss die Chance zur Führung vergab, Wiesbaden kurz darauf in Führung ging und Nico Neidhart kurz vor Ende mit einem Kopfball knapp daneben zielte. " Wir trainieren das weiter. Wir dürfen nicht daran verzweifeln ", hatte Trainer Marc Fascher schon vor der Wiesbaden-Partie gesagt. In Köln gibt es die nächste Chance, sich zu beweisen.

Münster beim Tabellenvorletzten Jena

Endlich mal wieder drei Punkte möchte auch der SC Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) bei der Partie in Jena einfahren. Seit dem 1:0-Auswärtssieg in Würzburg am 3. Spieltag konnte die Elf von Trainer Benno Möhlmann nicht mehr gewinnen - auch wenn das Team häufig nah dran war. Wie etwa am Mittwoch, als die Westfalen gegen den VfR Aalen erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen mussten. " Wir müssen es cleverer machen ", lautete das Fazit von Abwehrspieler Lion Schweers.

Lion Schweers haderte mit dem späten Ausgleich gegen Aalen.

Doch auch die Thüringer verspielten am letzten Spieltag in Würzburg eine Führung - Carl Zeiss führte dort zur Halbzeit sogar schon mit 2:0, kassierte den Ausgleich fünf Minuten vor Ende durch ein Eigentor. Dennoch reichte der Zähler, um die rote Laterne an Chemnitz abzugeben. Am Samstag wird sich zeigen, welche Elf besser den "Last-Minute-Schock" verdaut hat.

Stand: 22.09.2017, 20:53