SC Paderborn verteidigt Tabellenspitze

Die Ostwestfalen gewannen am Sonntag (01.10.2017) mit 3:1 (1:1) gegen die Sachsen. Sven Michel, der treffsicherste Paderborner in dieser Saison, brachte den SCP mit 1:0 in Führung (13. Minute). Diese konnten die Gastgeber allerdings durch Rene Lange (39.) noch vor der Pause egalisieren.

Der zweite Treffer für den SCP fiel etwas glücklich: Nachdem Michel im Strafraum gefoult worden war, scheiterte Dennis Srebeny zunächst vom Elfmeterpunkt. Er hatte aber Glück, dass der Abpraller von FSV-Keeper Johannes Brinkies wieder bei ihm landete. Er legte den Ball seinem Teamkollegen Sebastian Schonlau auf, der per Kopf zum 2:1 traf (79.).

In der Nachspielzeit durfte Srebeny noch beweisen, dass er es auch vom Punkt besser kann und verwandelte den nächsten Elfmeter zum 3:1-Endstand (93.).

Red./dpa/sid | Stand: 01.10.2017, 16:20