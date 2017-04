Es gab doch noch gute Nachrichten für Borussia Dortmund an diesem Wochenende: Marco Reus ist am Sonntag (09.04.2017) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, pünktlich zur heißesten Saisonphase. Nach sechs Wochen Pause wegen eines Muskelfaserrisses auf der Rückseite des linken Oberschenkels absolvierte der Nationalspieler erstmals wieder eine Einheit mit den Teamkollegen.

Den BVB, noch in allen drei Wettbewerben vertreten, erwarten in den kommenden Wochen wichtige Spiele, angefangen mit dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen AS Monaco. Am Dienstag kommt es in Dortmund zum ersten Duell, ein Einsatz von Reus, zumindest von Beginn an, erscheint aber derzeit eher unwahrscheinlich.

Tuchel nach der 1:4-Pleite beim FC Bayern: "Sehr bitter, sehr lehrreich"

"Wir brauchen dringend alle Spieler, aber wir brauchen sie auch mit Form, mit Kraft, mit Energie", sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstagabend nach dem Spitzenspiel beim FC Bayern, sichtlich unter dem Eindruck der heftigen 1:4-Pleite gegen den ewigen Rivalen aus dem Süden. Tuchel sprach von einem "sehr lehrreichen, sehr bitteren" Spiel.