Die aktuelle Situation

Sowohl für Schalke 04 als auch für den VfL Wolfsburg lief die Generalprobe in der Liga für das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (07.02.2018) um 20.45 Uhr nicht optimal. Beide Mannschaften verspielten eine 1:0-Führung. Die "Königsblauen" leisteten sich sogar eine 1:2-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Werder Bremen. Die "Wölfe" kamen vor eigenem Publikum nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart hinaus.

Die Favoritenrolle

Wolfsburg-Trainer Martin Schmidt

In der Liga spielt Schalke um die internationalen Plätze, die Wolfsburger müssen sich eher in Richtung Abstiegs-Relegationsplatz orientieren. So gesehen sind die "Königsblauen" klarer Favorit. Für Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt ist es die perfekte Ausgangssituation. Nach der Auslosung sprach er von einem "Wunschlos" und erklärte das so: "Schalke ist ein Gegner, der uns liegt. Auswärts haben wir nichts zu verlieren, wir sind in der Herausfordererrolle, das passt zu uns."

Bisheriger Pokal-Verlauf

Die Wolfsburger sind nach drei Zu-Null-Siegen (1:0 in Norderstedt, 1:0 gegen Hannover 96 und 2:0 n.V. beim 1. FC Nürnberg) als einziges Team im aktuellen Pokalwettbewerb noch ohne Gegentor. Schalke hat nur einen Gegentreffer bisher kassiert, gewann 2:0 beim BFC Dynamo, 3:1 beim SV Wehen Wiesbaden und 1:0 gegen den 1. FC Köln.

Entscheidung noch nie nach 90 Minuten

Dreimal trafen Schalke und Wolfsburg bislang im Pokal aufeinander, und jedes Mal gab es in der regulären Spielzeit keine Entscheidung. Nach einem 2:2 n.V. im Hinspiel der ersten Runde 1969/70 ging auch das Wiederholungsspiel in die Verlängerung. Am Ende gewannen die "Wölfe" 3:1 im Elfmeterschießen - es war das erste in der DFB -Pokal-Historie. Auch beim bislang letzten Pokal-Duell der beiden im Achtelfinale 2008 siegten die Wolfsburger im Elfmeterschießen 5:3.

Die Pokalerfolge

Hier liegen die Schalker klar vorne, sie gewannen den Pokal fünfmal: 1937 (2:1 gegen Fortuna Düsseldorf), 1972 (5:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern), 2001 (2:0 gegen den 1. FC Union Berlin), 2002 (4:2 gegen Bayer Leverkusen) und 2011 (5:0 gegen den MSV Duisburg). Wolfsburg holte den Pokal nur einmal, 2015 (3:1 über Borussia Dortmund).

Macht Wiedersehen Freude?

Der Schalker Verteidiger Naldo

Aus der Pokal-Partie eine Pokal-Party machen wollen ganz besonders die drei Schalker Naldo, Sascha Riether und Daniel Caligiuri. Alle drei trugen nämlich auch schon das Trikot des VfL Wolfsburg. Riether gewann mit den "Wölfen" 2009 die deutsche Meisterschaft.

Die Verletzten

Beim FC Schalke fehlen auf jeden Fall Weston McKennie (Teilruptur des Innenbandes im rechten Knie) und Pablo Insua (Herzbeutelentzündung).

Wolfsburg muss auf Jakub Blaszczykowski (Rückenprobleme), Ignacio Camacho (Knöchel-Operation) und John Anthony Brooks (Knieprobleme) verzichten.

Bloß nicht Bayern

Egal wie die Partie ausgeht, mit dem FC Bayern möchten es beide Mannschaften nicht vor dem Endspiel zu tun bekommen. Schalke steht zum zweiten Mal in Folge im Pokal-Viertelfinale. Im vergangenen Jahr scheiterten die "Königsblauen" dort eben an den Münchnern klar mit 0:3. Auch für die "Wölfe" war 2017 bei den Bayern Schluss - nach einem 0:1 im Achtelfinale.

red | Stand: 07.02.2018, 08:30