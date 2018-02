Die aktuelle Situation

Die Europapokal-Träume der Eintracht haben zuletzt in der Bundesliga einen Dämpfer erhalten. Beim 0:3 in Augsburg war Frankfurt überraschend schwach und chancenlos. Dennoch steht das Team von Trainer Niko Kovac in der Tabelle mit Platz sechs immer noch sehr gut da.

Anders Mainz. In den vergangenen zehn Spielen gab es nur zwei Siege für den FSV, der in der Tabelle bis auf den Relegationsplatz 16 durchgereicht wurde. Beim jüngsten 0:2 gegen den FC Bayern schlug sich das Team von Trainer Sandro Schwarz aber wacker. Dennoch nimmt die Kritik am Trainer im Umfeld des Klubs zu.

Die Favoritenrolle

Auch deshalb ist die Eintracht daheim favorisiert. Kovac warnt allerdings vor dem Rhein-Main-Kontrahenten, schließlich ist das Duell ein Derby. "Das wird kein leichtes Spiel. Die letzten Spiele gegen Mainz waren immer sehr eng" , sagt Kovac. Er ist sich sicher: "Es wird ein Pokal-Fight. Und wir müssen den Kampf annehmen."

In der Bundesliga-Hinrunde trennten sich beide Mannschaften in Mainz mit 1:1.

Video starten, abbrechen mit Escape Eintracht Frankfurt - alle Tore bis zumViertelfinale | Sportschau | 06.02.2018 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 06.02.2019 | Das Erste

Der bisherige Pokal-Verlauf

Das Los hat es bisher gut gemeint mit Eintracht Frankfurt. Zuerst ging es nach Erndtebrück (3:0), dann nach Schweinfurt (4:0) und im Achtelfinale nach Heidenheim (2:1 n.V.).

Mainz gewann beim Lüneburger SK Hansa (3:1), gegen Holstein Kiel (3:2 n.V.) und gegen den VfB Stuttgart (3:1).

Die Pokal-Statistik

Frankfurt gegen Mainz - dieses Pokalduell gab es bisher nur einmal. In der zweiten Runde der Saison 1986/87 setzte sich die Eintracht beim damaligen drittklassigen Oberligisten mit 1:0 nach Verlängerung durch und bekleckerte sich dabei nicht gerade mit Ruhm. Reinhold Jessl traf in der 98. Minute für das Team von Trainer Dietrich Weise.

Video starten, abbrechen mit Escape Der Weg ins DFB-Pokal-Viertelfinale von Mainz 05 | Sportschau | 06.02.2018 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 06.02.2019 | Das Erste

Die Pokal-Erfolge

Den Mainzern ist ein Erfolg im DFB-Pokal bisher verwehrt geblieben. In der Saison 2008/09 gelangte der FSV bis ins Halbfinale, scheiterte dort aber an Bayer Leverkusen.

Die Eintracht stand erst im vergangenen Jahr im Finale, das gegen Borussia Dortmund verloren ging. Besser machten es die Hessen 1974, 1975, 1981 und 1988 - da triumphierte Frankfurt jeweils und gewann den Cup.

Die Stimmen

Die Frankfurter träumen von der zweiten Endspiel-Teilnahme in Serie. "Jeder Einzelne, der das im letzten Jahr erlebt hat, möchte da unbedingt wieder hin" , sagt Trainer Kovac: "Der Traum wird konkreter. Vorher waren es Silhouetten, jetzt sieht man es ein bisschen genauer."

Obwohl in der Liga noch kein Auswärtssieg glückte, glaubt Mainz-Trainer Schwarz fest an die Chance auf den zweiten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte: "Es ist ein geiler Wettbewerb, in dem wir ungeschlagen sind, und wir haben die Möglichkeit etwas Historisches zu erreichen. Wer da nicht komplett brennt, ist komplett fehl am Platz."

Sportvorstand Rouven Schröder hofft auf ein Erfolgserlebnis, das auch für den Abstiegskampf neuen Schwung gibt. "Wir können uns die Körner für die Bundesliga holen" , sagt er: "Wenn wir da gewinnen, gibt das richtig viel PS für die letzten Wochen in der Liga."

Das Personal

Personell können die Eintracht und Kovac bis auf die Langzeitverletzten wie Torjäger Alex Meier aus dem Vollen schöpfen. Zudem kehrte der ebenfalls lange verletzte Kapitän und Abwehrchef David Abraham Anfang der Woche gemeinsam mit Danny Blum immerhin ins Lauftraining zurück.

Für das zu erwartende Kampfspiel dürfte Mainz-Trainer Schwarz wieder auf den bewährten Antreiber Nigel de Jong setzen, der gegen München zuletzt pausiert hatte. Daneben steht zudem der zweite prominente Winter-Neuzugang, Rückkehrer Anthony Ujah, vor seinem Startelf-Debüt.

red | Stand: 07.02.2018, 08:30